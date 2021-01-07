Министром здравоохранения назначен Даниэль Павлютс

В поддержку руководителя парламентской фракции объединения партий "Для развития/За!" Павлютса свои голоса отдал 61 депутат, 13 проголосовали против, а 32 парламентария в голосовании участия не приняли.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") выразил уверенность в том, что Павлютс во всех смыслах готов начать работу в должности министра здравоохранения. Во время встречи с Павлютсом сегодня утром Кариньш выяснил, что приоритеты будущего министра совпадают с мнением премьера - государство должно искать возможности для проактивной деятельности и в качестве основного приоритета выдвинуть четкий и быстрый процесс вакцинации. Министр также должен поддерживать качественную коммуникацию со своим министерством, отраслью и четко выражать, защищать и пояснять свои взгляды широкой общественности, считает премьер.

"Павлютс - очень хороший кандидат. Он во всех смыслах готов приступить к этой работе. Он начинает не с нуля, а с большим опытом", - сказал Кариньш, напомнив, что министр - политическая фигура, управляющая отраслью на политическом уровне.

"В Министерстве здравоохранения много квалифицированных специалистов, а задача министра - направить этих специалистов в правильном направлении", - сказал Кариньш.

В свою очередь Павлютс признал, что сейчас у него такое ощущение, как будто он готовится пойти на войну. 33

"В стране ужасное положение, люди умирают, мы находимся в самой тяжелой до сих пор точке пандемии", - оценил ситуацию Павлютс. Он подчеркнул, что медики находятся в эпицентре пандемии Covid-19, поблагодарил их за работу и пообещал поддержку.

Новый министр здравоохранения сообщил, что планирует встретиться с медицинскими организациями, чтобы подтвердить неизменность политического курса. Павлютс подчеркнул, что будет постоянно поддерживать диалог как с медиками, так и с обществом, пообещав открыто говорить о том, "что мы знаем и чего не знаем".

"С завтрашнего дня моим главным приоритетом будет увеличение темпов вакцинации. Вакцинация - наш свет в конце туннеля. Большое спасибо Илзе Винькеле, которая, на мой взгляд, была прекрасным министром. Я продолжу работу Илзе, и ее курс не изменится", - подчеркнул Павлютс.

Он отметил, что это трудный и решающий момент для страны, поэтому каждый должен вести себя ответственно. "Я хочу работать вместе с Кришьянисом Кариньшем, правительством, коалицией и оппозицией. Все вместе мы справимся", - сказал Павлютс.