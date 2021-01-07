Что Павлютс обещает сделать в должности главы Минздрава?

В интервью Латвийскому радио Павлютс заявил, что основная работа Министерства здравоохранения однозначно связана с борьбой с пандемией Covid-19. Соответственно, он намерен работать над ускорением темпов вакцинации, улучшением и дополнением плана вакцинации и поддержкой больниц.

Политик добавил, что вакцинация от Covid-19 уже ведется, но довольно медленно, и уже можно начинать исследовать, что мешает процессам. В ближайшем будущем первичная цель состоит в том, чтобы подготовить семейных врачей к началу общей массовой вакцинации в марте и апреле.

Кроме того, в числе первых дел Павлютс планирует встречи с руководителями больниц, чтобы вместе обсудить, что им еще нужно для более успешной борьбы с пандемией.

Павлютс подчеркнул, что коммуникация также будет важна для него, чтобы объяснять решения правительства общественности и бороться с дезинформацией, которая охватывает многие аспекты борьбы с Covid-19.

По словам кандидата на пост министра, в целом он будет продолжать работу своей предшественницы Илзе Винькеле, но правительство может ожидать от него новых инициатив, например, по поддержке пострадавших от кризиса общественных групп.