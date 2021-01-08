Вторую ракетку Украины поймали на допинге и отстранили от соревнований

Сообщается, что в анализе, который 20-летняя Ястремская сдала в ноябре, обнаружили метаболиты местеролона, являющегося запрещённым веществом.

22 декабря спортсменке предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил, а 7 января в силу вступило её временное отстранение. Ястремская имеет право обжаловать это решение, но пока теннисистка не обращалась с подобным запросом.

Сама украинка заявила, что она "поражена и шокирована" этой новостью, добавив, что никогда не принимала запрещенные препараты. По словам спортсменки, наличие этого вещества в столь низкой концентрации может означать, что оно могло попасть в организм случайно, находясь в составе чего-то другого.

"Я решительно настроена сделать всё, чтобы очистить свое имя", - заявила Ястремская.