Пт, 8.01.2021
С завтрашнего дня моим главным приоритетом будет увеличение темпов вакцинации. Вакцинация - наш свет в конце туннеля. Большое спасибо Илзе Винькеле, которая, на мой взгляд, была прекрасным министром. Я продолжу работу Илзе, и ее курс не изменится Даниэль Павлютс, новый министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, новый министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Теннис
  • Вторую ракетку Украины поймали на допинге и отстранили от соревнований
1 мин для прочтения

Вторую ракетку Украины поймали на допинге и отстранили от соревнований

Даяна Ястремская

ФОТО: AP/Scanpix

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская получила временное отстранение от соревнований из-за обвинений в применении запрещённых веществ, сообщает пресс-служба ITF.

Сообщается, что в анализе, который 20-летняя Ястремская сдала в ноябре, обнаружили метаболиты местеролона, являющегося запрещённым веществом.

22 декабря спортсменке предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил, а 7 января в силу вступило её временное отстранение. Ястремская имеет право обжаловать это решение, но пока теннисистка не обращалась с подобным запросом.

Сама украинка заявила, что она "поражена и шокирована" этой новостью, добавив, что никогда не принимала запрещенные препараты. По словам спортсменки, наличие этого вещества в столь низкой концентрации может означать, что оно могло попасть в организм случайно, находясь в составе чего-то другого.

"Я решительно настроена сделать всё, чтобы очистить свое имя", - заявила Ястремская.

Даяна Ястремская является 29-й ракеткой мира. На её счету три титула на турнирах WTA.

Последние новости

НАВЕРХ
Back