Третьяков стал чемпионом Европы по скелетону, прервав гегемонию Дукурса
Российский скелетонист Александр Третьяков стал чемпионом Европы в немецком Винтерберге. Турнир, совмещённый с этапом Кубка мира, стартовал 8 января.
Российский скелетонист Александр Третьяков стал чемпионом Европы в немецком Винтерберге. Турнир, совмещённый с этапом Кубка мира, стартовал 8 января.
Российский скелетонист в сумме двух попыток показал время 1 минута 52,36 секунды. Вторым стал латвийский скелетонист Мартин Дукурс, отстав на 0,!7 секунды. Бронзовую медаль завоевал немец Александер Гасснер с отставанием в 0,21 секунды. Томас Дукурс расположился на шестом месте.
Таким образом, Александр Третьяков прервал гегемонию Мартина Дукурса, который становился чемпионом Европы на протяжении 11 лет подряд (2010-2020).
35-летний Третьяков, в свою очередь, стал двукратным чемпионом Европы по скелетону - своё первое золото он завоевал в 2007 году. Также в его активе два серебра и четыре бронзы.