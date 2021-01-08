Третьяков стал чемпионом Европы по скелетону, прервав гегемонию Дукурса

Российский скелетонист в сумме двух попыток показал время 1 минута 52,36 секунды. Вторым стал латвийский скелетонист Мартин Дукурс, отстав на 0,!7 секунды. Бронзовую медаль завоевал немец Александер Гасснер с отставанием в 0,21 секунды. Томас Дукурс расположился на шестом месте.

35-летний Третьяков, в свою очередь, стал двукратным чемпионом Европы по скелетону - своё первое золото он завоевал в 2007 году. Также в его активе два серебра и четыре бронзы.