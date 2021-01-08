Пт, 8.01.2021
Велась дискуссия о введении ограничений каждый день, 24 часа в сутки, но было признано, что люди по-прежнему должны ходить на работу, и производственные процессы не должны прерываться. Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
1 мин для прочтения

Третьяков стал чемпионом Европы по скелетону, прервав гегемонию Дукурса

Мартин Дукурс и Александр Третьяков

ФОТО: AP/Scanpix

Российский скелетонист Александр Третьяков стал чемпионом Европы в немецком Винтерберге. Турнир, совмещённый с этапом Кубка мира, стартовал 8 января.

Российский скелетонист в сумме двух попыток показал время 1 минута 52,36 секунды. Вторым стал латвийский скелетонист Мартин Дукурс, отстав на 0,!7 секунды. Бронзовую медаль завоевал немец Александер Гасснер с отставанием в 0,21 секунды. Томас Дукурс расположился на шестом месте.

Таким образом, Александр Третьяков прервал гегемонию Мартина Дукурса, который становился чемпионом Европы на протяжении 11 лет подряд (2010-2020).

35-летний Третьяков, в свою очередь, стал двукратным чемпионом Европы по скелетону - своё первое золото он завоевал в 2007 году. Также в его активе два серебра и четыре бронзы.

Последние новости

НАВЕРХ
Back