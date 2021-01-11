"Остановим гонения на православных". Дацюк написал письмо Путину
Хоккеист екатеринбургского клуба "Автомобилист" Павел Дацюк в своём Instagram опубликовал письмо от своего имени президенту России Владимиру Путину.
Хоккеист екатеринбургского клуба "Автомобилист" Павел Дацюк в своём Instagram опубликовал письмо от своего имени президенту России Владимиру Путину.
В письме 42-летний ветеран призвал Путина остановить гонения на православных и заступился за бывшего схиигумена Сергия, задержанного накануне в ходе штурма захваченного им Среднеуральского монастыря.
Сергий был задержан штурмом ОМОНа в ночь на 29 декабря. Против него возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства, воспрепятствовании богослужению и самоуправстве. Басманный суд арестовал его на два месяца.
"Зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных литургиях, будучи знакомыми с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было…", - говорится в обращении, которое Дацюк опубликовал на своей странице в Instagram.
По версии следствия, он «публично призывал не менее 10 монахинь к самоубийству». Это обвинение ему предъявили из-за видео с его проповедью, в которой он спрашивал у сторонников, готовы ли они «пойти на крест за Россию» по его просьбе.
В поддержку арестованного экс-схиигумена Сергия выступили также актриса Мария Шукшина и сооснователь команды КВН "Уральские Пельмени" Дмитрий Соколов.