"Остановим гонения на православных". Дацюк написал письмо Путину

В письме 42-летний ветеран призвал Путина остановить гонения на православных и заступился за бывшего схиигумена Сергия, задержанного накануне в ходе штурма захваченного им Среднеуральского монастыря.

Сергий был задержан штурмом ОМОНа в ночь на 29 декабря. Против него возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства, воспрепятствовании богослужению и самоуправстве. Басманный суд арестовал его на два месяца.

"Зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных литургиях, будучи знакомыми с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было…", - говорится в обращении, которое Дацюк опубликовал на своей странице в Instagram.

По версии следствия, он «публично призывал не менее 10 монахинь к самоубийству». Это обвинение ему предъявили из-за видео с его проповедью, в которой он спрашивал у сторонников, готовы ли они «пойти на крест за Россию» по его просьбе.