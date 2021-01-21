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Леонид Парфенов, журналист
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  • Реки крови и изуродованные лица. Зачем красотка Пейдж Ванзант пошла в кулачные бои?
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Реки крови и изуродованные лица. Зачем красотка Пейдж Ванзант пошла в кулачные бои?

ФОТО: instagram.com/rushammer/paigevanzant

Пейдж Ванзант по праву считается одной из самых красивых и популярных представительниц смешанных единоборств (ММА), но в последнее время у красотки не ладилось со спортивными достижениями.

С 2018 года блондинка всего три раза выходила в октагон, и лишь один раз ей удалось выйти из него победительницей. В последнем на сегодняшний день поединке, который состоялся в июле 2020 года, Пейдж на турнире UFC 251 уступила Аманде Рибас.

Всего под эгидой UFC Ванзант провела девять поединков, одержала пять побед и четыре раза уступила. Не самая плохая статистика, но от эффектной блондинки на старте её карьеры явно ожидали большего.

В прошлом году чаще обсуждался Instagram девушки, которая не стеснялась выкладывать достаточно откровенные фотографии. Спорт отошёл на второй план, и с бóльшим нетерпением от 26-летней Пейдж ждали очередную порцию фото в бикини, чем анонсов её следующих поединков. 

В этом отчасти виноват и сам промоушн, который чуть ли не с первых дней Ванзанд в UFC начал превращать её в звезду. Для этого много сил не требовалось - благодаря довольно привлекательной внешности американка быстро приобретала поклонников, а её соцсети - новых подписчиков.

Сегодня на Пейдж Ванзант в Instagram подписаны почти 3 миллиона человек. Проверить это, конечно, мы не можем, но есть ощущение, что большая часть её фолловеров не видели ни одного поединка с участием Пейдж.

Сама Ванзант неоднократно признавалась, что с помощью своего профиля в Instagram и на сторонних проектах она зарабатывает больше, чем выходя в октагон. Именно поэтому, когда многие решили, что Пейдж можно "списывать", блондинка шокировала новостью о том, что она подписала контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

"Зачем ей это нужно?" - вопрос, которым задавались многие. Ответ довольно прост, хоть на первый взгляд и не совсем очевиден. Несмотря на то, что UFC или тот же Bellator гораздо более раскручены, в BKFC гонорары гораздо более жирные, чем в лучших лигах мира.

Sport24 пишет, что ирландский боец русского происхождения Артём Лобов, который во времена своих выступлений в UFC чаще проигрывал, чем выигрывал, в BKFC за бои получал порядка 150-200 тысяч евро. Довольно неплохо для тех, кто решил заработать на закате своей карьеры.

Есть, конечно, во всём этом и тёмная сторона - в поединках на голых кулаках спортсмены буквально уродуют друг друга. Вероятность, что ты получишь травму, очень высока. Хоть это и не бои без правил, но во время поединка бойцы никак не защищены и кровь хлещет без остановки. 

Кстати, насчёт Лобова. Этот боец в своё время был насмешкой в мире ММА (13 побед, 15 поражений). Его часто приводили в пример, чтобы показать, каким бойцам не стоит вообще выходить в октагон. Так вот в Bare Knuckle FC Лобов смог стать звездой, одержав две победы в трёх поединках.

Кулачные бои - это не только форма увеселения публики, но и солидная касса. Правда, с трудом можно найти тех, кто назовёт кулачные бои хоть в какой-то степени спортом. Особенно среди профессионалов. Большинство действующих атлетов или попросту не комментируют подобные единоборства, или не скрывают свою брезгливость.

Подобное отношение со стороны классических единоборств, похоже, не очень-то волнует Bare Knuckle FC, который наращивает аудиторию, привлекает новых спонсоров и старается переманить к себе бойцов с громким именем. Таким образом, у бокса и ММА прямо под боком появился конкурент, который не только захватывает индустрию единоборств, но и бросает на них не самую положительную тень ассоциаций.

Возвращаясь к Пейдж Ванзант, которая всё-таки решила пойти на авантюру под названием "кулачные бои", свой первый бой блондинка проведёт уже 5 февраля. Её соперницей станет Британ Харт, которая пришла в кулачные бои из бокса. В её активе три поединка в BKFC (2 поражения и одна победа).

"5 февраля! Нравится вам это или нет, но я врываюсь в Bare Knuckle FC", - написала Ванзант в своём Instagram.

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Нам лишь остаётся ждать дебюта Пейдж в новом для себя амплуа, а ещё держать за неё кулачки, чтобы и после своего первого поединка она продолжала нас радовать своими фотографиями и улыбкой на милом, неизуродованном личике. 

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