Реки крови и изуродованные лица. Зачем красотка Пейдж Ванзант пошла в кулачные бои?

С 2018 года блондинка всего три раза выходила в октагон, и лишь один раз ей удалось выйти из него победительницей. В последнем на сегодняшний день поединке, который состоялся в июле 2020 года, Пейдж на турнире UFC 251 уступила Аманде Рибас.

Всего под эгидой UFC Ванзант провела девять поединков, одержала пять побед и четыре раза уступила. Не самая плохая статистика, но от эффектной блондинки на старте её карьеры явно ожидали большего.

В прошлом году чаще обсуждался Instagram девушки, которая не стеснялась выкладывать достаточно откровенные фотографии. Спорт отошёл на второй план, и с бóльшим нетерпением от 26-летней Пейдж ждали очередную порцию фото в бикини, чем анонсов её следующих поединков.

В этом отчасти виноват и сам промоушн, который чуть ли не с первых дней Ванзанд в UFC начал превращать её в звезду. Для этого много сил не требовалось - благодаря довольно привлекательной внешности американка быстро приобретала поклонников, а её соцсети - новых подписчиков.

Сегодня на Пейдж Ванзант в Instagram подписаны почти 3 миллиона человек. Проверить это, конечно, мы не можем, но есть ощущение, что большая часть её фолловеров не видели ни одного поединка с участием Пейдж.

Сама Ванзант неоднократно признавалась, что с помощью своего профиля в Instagram и на сторонних проектах она зарабатывает больше, чем выходя в октагон. Именно поэтому, когда многие решили, что Пейдж можно "списывать", блондинка шокировала новостью о том, что она подписала контракт с лигой кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

"Зачем ей это нужно?" - вопрос, которым задавались многие. Ответ довольно прост, хоть на первый взгляд и не совсем очевиден. Несмотря на то, что UFC или тот же Bellator гораздо более раскручены, в BKFC гонорары гораздо более жирные, чем в лучших лигах мира.

Sport24 пишет, что ирландский боец русского происхождения Артём Лобов, который во времена своих выступлений в UFC чаще проигрывал, чем выигрывал, в BKFC за бои получал порядка 150-200 тысяч евро. Довольно неплохо для тех, кто решил заработать на закате своей карьеры.

Есть, конечно, во всём этом и тёмная сторона - в поединках на голых кулаках спортсмены буквально уродуют друг друга. Вероятность, что ты получишь травму, очень высока. Хоть это и не бои без правил, но во время поединка бойцы никак не защищены и кровь хлещет без остановки.