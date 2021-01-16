Сб, 16.01.2021
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Škoda отказывается выступать спонсором ЧМ по хоккею, если одним из его организаторов будет Беларусь

ФОТО: Reuters/ScanPix

В случае, если Беларусь все же станет одной из стран-организаторов чемпионата мира по хоккею 2021 года, автомобильная компания Škoda, выступавшая генеральным спонсором чемпионата в течение последних 28 лет, не предоставит чемпионату финансовой поддержки. Об этом Škoda сообщила в субботу, 16 января.

Аналогичное заявление в пятницу сделала немецкая компания Nivea.

В заявлении компании Škoda указано, что предприятие является большим поклонником хоккея, поэтому в течение 28 лет оно выступает генеральным спонсором организуемого Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) чемпионата мира.

В то же время автомобильная компания подчеркивает, что выступает за права человека и взаимное уважение во всем мире, поэтому, если совет IIHF примет решение не лишать Беларусь права проведения чемпионата, Škoda не будет его генеральным спонсором.

Изначально планировалось, что совет IIHF 18 ноября примет решение о том, отнять ли у Минска право проведения чемпионата в связи с политической обстановкой в стране, однако на соответствующем заседании никаких решений принято не было.

После визита президента IIHF Рене Фазеля в Минск и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко было объявлено, что окончательное решение о том, кто будет организовывать чемпионат мира по хоккею, будет принято в конце января.

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