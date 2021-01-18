Пн, 18.01.2021
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Алексей Навальный
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Гостиница Rixwell Terrace Design Hotel временно прекратила работу. "Проект самоизоляции" не помог

ФОТО: Dragon Images/Shutterstock

Гостиница Rixwell Terrace Design Hotel временно прекратила работу, сообщили представители владельца гостиницы ООО Hotel Operator.

Также Rixwell Terrace Design Hotel расторг договор с гостиничным оператором Mogotel.

"Закономерно, что эпидемиологическая ситуация в Европе оказала существенное влияние на привычки путешествовать, и из-за уменьшения количества туристов содержание отеля в настоящее время неэффективно", - заявили представители компании.

В то же время компания выразила надежду, что благодаря вакцинации во всех странах Европы эпидемиологическая ситуация улучшится, что положительно скажется на количестве туристов и в Риге.

"Решение о повторном открытии помещений для нужд гостиницы будет принято с учетом тенденций в борьбе с кризисом Covid-19", - сказали представители Hotel Operator.

Член правления Mogotel Сабина Криевиня сообщила агентству LETA, что Mogotel не будет оператором Rixwell Terrace Design Hotel, пока деятельность гостиницы приостановлена. Никаких конкретных сроков в данный момент назвать невозможно. 

По словам Криевини, сотрудники гостиницы планируют подать заявление на пособие по простою. В гостинице работало около 10 человек. 

Rixwell Terrace Design Hotel был одним из отелей, подавших заявку на участие в программе государственной поддержки самоизоляции жителей в отелях, однако, по словам Криевини, мало кто воспользовался этой возможностью. Для самоизоляции было предложено 18 номеров. Rixwell Terrace Design Hotel - это четырехзвездочная гостиница, расположенная в Риге, на улице Дзирнаву, 2.

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