Гостиница Rixwell Terrace Design Hotel временно прекратила работу. "Проект самоизоляции" не помог
Гостиница Rixwell Terrace Design Hotel временно прекратила работу, сообщили представители владельца гостиницы ООО Hotel Operator.
Гостиница Rixwell Terrace Design Hotel временно прекратила работу, сообщили представители владельца гостиницы ООО Hotel Operator.
Также Rixwell Terrace Design Hotel расторг договор с гостиничным оператором Mogotel.
"Закономерно, что эпидемиологическая ситуация в Европе оказала существенное влияние на привычки путешествовать, и из-за уменьшения количества туристов содержание отеля в настоящее время неэффективно", - заявили представители компании.
В то же время компания выразила надежду, что благодаря вакцинации во всех странах Европы эпидемиологическая ситуация улучшится, что положительно скажется на количестве туристов и в Риге.
"Решение о повторном открытии помещений для нужд гостиницы будет принято с учетом тенденций в борьбе с кризисом Covid-19", - сказали представители Hotel Operator.
Член правления Mogotel Сабина Криевиня сообщила агентству LETA, что Mogotel не будет оператором Rixwell Terrace Design Hotel, пока деятельность гостиницы приостановлена. Никаких конкретных сроков в данный момент назвать невозможно.
Rixwell Terrace Design Hotel был одним из отелей, подавших заявку на участие в программе государственной поддержки самоизоляции жителей в отелях, однако, по словам Криевини, мало кто воспользовался этой возможностью. Для самоизоляции было предложено 18 номеров. Rixwell Terrace Design Hotel - это четырехзвездочная гостиница, расположенная в Риге, на улице Дзирнаву, 2.