Гостиница Rixwell Terrace Design Hotel временно прекратила работу. "Проект самоизоляции" не помог

Также Rixwell Terrace Design Hotel расторг договор с гостиничным оператором Mogotel.

"Закономерно, что эпидемиологическая ситуация в Европе оказала существенное влияние на привычки путешествовать, и из-за уменьшения количества туристов содержание отеля в настоящее время неэффективно", - заявили представители компании.

В то же время компания выразила надежду, что благодаря вакцинации во всех странах Европы эпидемиологическая ситуация улучшится, что положительно скажется на количестве туристов и в Риге.

"Решение о повторном открытии помещений для нужд гостиницы будет принято с учетом тенденций в борьбе с кризисом Covid-19", - сказали представители Hotel Operator.

Член правления Mogotel Сабина Криевиня сообщила агентству LETA, что Mogotel не будет оператором Rixwell Terrace Design Hotel, пока деятельность гостиницы приостановлена. Никаких конкретных сроков в данный момент назвать невозможно.

По словам Криевини, сотрудники гостиницы планируют подать заявление на пособие по простою. В гостинице работало около 10 человек.