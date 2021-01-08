Услуги самоизоляции предлагают десять гостиниц

В гостинице Bellevue Park Hotel Riga доступно 100 номеров, в гостиницах Wellton Riverside SPA Hotel и Rija VEF Hotel - по 90 номеров, в гостинице Rixwell Elefant Hotel - 71 номер, в гостинице Rixwell konventa seta - 56 номеров, а в гостинице Rixwell Terrace Design - 18 номеров.

Также 64 номера доступны в гостинице Mercure Riga Centre 4*, 10 номеров - в гостинице Primo Hotel. Единственной на сегодняшний день гостиницей, предлагающей услуги самоизоляции за пределами Риги, является Zeit Hotel в Лигатне, где доступны девять номеров.

Кроме того, 190 номеров доступны в гостинице AC Hotel by Marriott Riga, однако этот отель, в отличие от остальных, предлагает только номера в ценовой категории выше 40 евро в сутки.

В гостиницах Primo Hotel и Wellton Riverside SPA Hotel для самоизоляции доступны как номера в ценовой категории выше 40 евро, так и в ценовой категории до 40 евро в сутки. В остальных гостиницах цены предлагаемых номеров не превышают 40 евро в сутки.

Таким образом, договоры с LIAA в рамках программы господдержки заключили уже десять гостиниц, которые предлагают 698 номеров для размещения людей, которым необходима самоизоляция.

На утро четверга, 7 января, было заполнено всего 11 номеров.

LIAA также сообщает, что договоры еще с 29 гостиницами находятся в стадии рассмотрения. Это гостиницы, находящиеся в Риге, Резекне, Саулкрасты, Елгаве и Елгавском крае, Цесисе, Гулбене, Марупе и Приекульском крае.

Как сообщалось, 80% расходов на проживание в гостинице, но не более 35 евро в сутки, покрывает государство, 20% - сам человек. Больные Covid-19 и контактные лица больных проводят в гостинице 14 дней, в отдельных случаях срок может быть продлен еще на 14 дней. Питание во время самоизоляции государство оплачивает только тем, кто возвращается в Латвию репатриационными рейсами.

Поддержка предоставляется в виде ваучеров физическим лицам. Получатели ваучеров могут выбрать наиболее подходящую для себя или ближайшую к месту жительства гостиницу из списка на сайте LIAA.