СМИ: в печах Дании сжигают биомассу, добытую в заповедниках Латвии и Эстонии

"За последнее десятилетие объем вырубки леса в Эстонии увеличился втрое, а в Латвии объем вырубки является самым высоким за 20 лет. Эстонские и латвийские топливные гранулы или паллеты создаются, в частности, из биомассы, которую добывают, в том числе из заповедников Natura 2000*. Рост лесной промышленности в этих двух странах обусловлен спросом Дании на паллеты для обогрева CO2-нейтральной биомассойЭ, - пишет Якоб Кристиан Эриксен в статье "Дания сжигает биомассу из заповедников Эстонии и Латвии".

Natura 2000 - европейская сеть охраняемых участков (состоит из природных и орнитологических зон), цель которой обеспечить охрану редких или находящихся под угрозой исчезновения птиц, животных и растений, а также мест их обитания и произрастания. Зоны Natura 2000 были выбраны к моменту вступления Эстонии в Европейский союз в 2004 году. Как член Европейского союза, Эстония должна обеспечить сохранность природных ценностей в зонах Natura 2000.

Издание Ingeniøren ссылается на отчет с богатым иллюстративным материалом и информационной графикой, озаглавленный "Скрытое в древесных паллетах", авторами которого выступают Лийс Куресоо, Сийм Куресоо и Уку Лиллевяли из Эстонского фонда природы (ELF), а также Виестурс Керус из Латвийского орнитологического общества (LOB).

Быстро развивающаяся паллетная промышленность вместе с недавними послаблениями в сфере лесного законодательства оказывают давление на природу Эстонии, утверждают авторы отчета.

"Нетронутые леса и заповедники Эстонии, важные для охраняемых видов, идут вспять, в то же время количество гнездящихся птиц в лесах ежегодно сокращается на 50 000 пар", - сказано в отчете, который также демонстрирует, что 14 процентов старых лесов Латвии больше нельзя назвать старыми, отчасти из-за интенсивного лесного хозяйства в последнее десятилетие.

"Есть убедительные доказательства того, что за выросшей интенсивностью вырубки лесов стоит, по крайней мере частично, спрос на биомассу для отопления и добычи энергии. Учитывая, что половина древесных паллетов из Эстонии и Латвии была экспортирована в Данию, Нидерланды и Англию в 2019 году, использование зеленой энергии в этих трех странах напрямую способствует интенсификации лесного хозяйства в двух странах Балтии", - цитирует отчет Ingeniøren.

В лесах, обозначенных как участки Natura 2000, государства-члены ЕС обязаны защищать уязвимые виды и среду обитания. Тем не менее, послабления в лесном законодательстве Эстонии все же позволяют вырубку лесов на территориях Natura 2000.

В период с 2009 по 2019 годы правительство Эстонии пообещало вырубить 82 411 гектаров лесов на участках Natura 2000. Это соответствует 22-м процентам от всех участков Natura 2000 в Эстонии. Послабление лесного законодательства Эстонии в 2015 году сопровождалось, среди прочего, тем фактом, что лесная промышленность должна была начать сплошные рубки на участках Natura 2000, то есть при которой весь древостой на лесосеке вырубают в один прием.