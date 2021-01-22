Теннисистка на Australian Open живёт в отеле с мышами. Её поддержал Рассел Кроу

Всё началось с того, что 72 участника турнира отправились на обязательный двухнедельный карантин. Дело в том, что положительный тест на Covid-19 сдал один из пассажиров чартерного рейса, на борту которого находилось 58 пассажиров, в том числе и 25 теннисистов.

Многие теннисисты, оказавшиеся на самоизоляции в отеле, уже высказались о не самых комфортных условиях проживания. Так, например, украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о приступах паники на карантине.

Муж и тренер россиянки Вероники Кудерметовой Сергей Демехин и вовсе назвал себя и супругу "заложниками", сравнив нахождение на жёстком карантине с тюрьмой. "У нас окно в номере не открывается, нечем дышать. Если в глобальном плане подумать, мы можем звонить дипломатам российским и спрашивать, почему так. Мы как в тюрьме, но даже в тюрьме люди выходят дышать воздухом", - сказал он в интервью YouTube-каналу "Хейтком".

Но громче всех о ситуации в Австралии говорит представительница Казахстана Юлия Путинцева. Теннисистка удивлена тем, что их не предупредили, что из-за одного положительного анализа на борту весь самолёт попадёт в изоляцию. "Я бы дважды подумала, прежде чем сюда приехать", - написала она в Twitter.

Изоляцию теннисисты проводят в полностью оплаченной гостинице, где их должны обеспечивать всем необходимым. Но и здесь не все довольны сложившейся ситуацией. Многие теннисисты жалуются на плохой интернет и грязные номера.

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в интервью "Чемпионату" рассказала, что у неё в номере также не открывается окно и приходится дышать пылью. При этом просьба предоставить в номер пылесос была проигнорирована. "Нам надо делать здесь какие-то упражнения, в номере, но пыль и грязь повсюду! Дышать нечем! Мне кажется, что это не очень хорошо для нашего здоровья", - сказала Гаспарян.

Теннисисты сталкиваются и с другими проблемами, например, отсутствием в номерах спортивного инвентаря - велотренажёров или беговых дорожек. При этом кое-кто из спортсменок отмечает, что в некоторых гостиницах все эти удобства имеются.

Но со всем этим не сравнится то, что в номере Путинцевой живут мыши. Казахстанская теннисистка даже запустила серию твитов с видео, где видно шустрого грызуна. Кстати, как только Путинцева попыталась выгнать мышь из номера и открыла дверь, ей сразу вынесли предупреждение - это считается нарушением карантина.

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/LAowgWqw58 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 16, 2021

Позже Юлию всё-таки переселили, но как оказалось, мыши продолжили "преследовать" её и в новом номере.

Different room same story🤦🏼‍♀️ wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

В комментариях под этим видео теннисистку пожалели и написали, чтобы она не унывала, ведь если есть мыши - значит нет змей. Юмор, конечно, хорошо, но кто бы хотел оказаться в подобной ситуации?

Sports.ru пишет, что в Австралии с игроками не церемонятся, потому что там коронавирус практически остановили благодаря жёсткому локдауну, который длился несколько месяцев. Многие австралийцы воспринимают теннисистов как "нытиков", которые приехали из очагов заболевания, в то время как обычные жители Австралии не могут попасть домой из-за закрытых границ.

Справедливости ради стоит отметить, что не все австралийцы так относятся к гостям Australian Open. Например, всемирно известный актёр Рассел Кроу так прокомментировал видео изолированной в отеле Путинцевой, которая опубликовала свою тренировку в Twitter:

"У меня новая фаворитка на Australian Open", - написал обладатель "Оскара" за главную роль в фильме "Гладиатор".

Got my new favourite for the Australian open ... https://t.co/jlr3YPpHke — Russell Crowe (@russellcrowe) January 17, 2021