"Дворец для Путина" стал самым популярным видео на канале Навального
Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина" стал самым популярным видео на ютьюб-канале Алексея Навального, пишет "Медуза".
Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина" стал самым популярным видео на ютьюб-канале Алексея Навального, пишет "Медуза".
За неполных два дня после публикации видео набрало более 38 миллионов просмотров и 2,6 миллиона лайков.
Фильм остается на первом месте в трендах ютьюба в России и попал в первую десятку в трендах еще 22 стран.
Галерея: Дворец для Путина
До этого самым популярным видео на канале Навального был фильм "Он вам не Димон", который вышел в марте 2017 года. На сегодняшний день у него 38,33 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков.