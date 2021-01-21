Чт, 21.01.2021
То, что сейчас происходит в этом "суде" в УВД, это и правда насмешка над правосудием. Полный ад. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
5
1 мин для прочтения

"Дворец для Путина" стал самым популярным видео на канале Навального

ФОТО: Ekrānšāviņš no YouTube video, Shutterstock. Kolāža: TVNET

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина" стал самым популярным видео на ютьюб-канале Алексея Навального, пишет "Медуза".

За неполных два дня после публикации видео набрало более 38 миллионов просмотров и 2,6 миллиона лайков.

Фильм остается на первом месте в трендах ютьюба в России и попал в первую десятку в трендах еще 22 стран.

 

Галерея: Дворец для Путина

До этого самым популярным видео на канале Навального был фильм "Он вам не Димон", который вышел в марте 2017 года. На сегодняшний день у него 38,33 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков.

Последние новости

НАВЕРХ
Back