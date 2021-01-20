Навальный опубликовал расследование о "дворце Путина". Главное

Во вступительной части к фильму, опубликованному на YouTube-канале Навального, оппозиционер поясняет, что задумал расследование, еще когда был в реанимации берлинской больницы. Однако было решено, что опубликуют текст только после того, как оппозиционер вернется в Россию.

"Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого расследования думал о том, что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей", - пояснил Навальный.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Кремль не знакомился с публикацией о дворце, но "по сути, это неправда".

Помимо фильма Фонд борьбы с коррупцией создал специальный сайт, где можно прочитать еще более подробную текстовую версию расследования. Би-би-си ознакомилась с ним и выбрала ключевые пункты.

Тоннель к морю и запрет на рыбалку

В центре расследования - дворец под Геленджиком площадью 17,6 тысячи квадратных метров, который Навальный называет "самым большим частным жилым домом в России". Как утверждается в расследовании, всем посетителям здания строго запрещено проносить с собой даже простенькие мобильники с камерой, а все въезжающие на территорию автомобили осматриваются на нескольких КПП.

Помимо собственно дворца, на закрытой территории имеется крытый ледовый дворец, церковь, оранжерея на 2,5 тысячи квадратных метров, 80-метровый мост и амфитеатр. Так как дворец расположен на крутом берегу, то для выхода к морю был прорыт специальный туннель, в конце которого есть дегустационная комната с видом на море, говорится в тексте.

Площадь самого дворцового комплекса составляет 68 га, однако 7000 га земли вокруг дворца находится в ведомстве ФСБ и является закрытой территорией, говорится в расследовании.

Как писала Русская служба Би-би-си, эту территорию занимают охотничьи угодья, их арендует ООО “Комплекс”, которое владеет дворцом. Кроме этого, компания арендует и береговую линию перед дворцом. За эту землю с компанией судится воронежская общественная организация инвалидов "Импульс".

Как утверждают в фонде Навального, ФСБ даже запрещает рыбачить возле мыса, на котором стоит дворец, а над территорией запрещены полеты самолетов.

Домашний театр и виноградники

В расследовании представлен и поэтажный план самого дворца. Из него следует, что там есть несколько саун и хамамов, бассейн, парикмахерская и аквадискотека. Также во дворце имеется зимний сад и музыкальная гостиная.

Навальный публикует и фотографии мебели внутри дворцовых комнат, сделанные, как он утверждает, рабочими, проводившими там ремонт. Среди предметов мебели выделяются диван, каталожная стоимость которого оценивается в 2 млн рублей, и стол за 4 млн рублей.