Навальный опубликовал расследование о "дворце Путина". Главное

Кроме того, по данным ФБК, во дворце есть собственное казино, а также залы с танцевальным ковриком, игровыми автоматами и треком для машинок, а также со стеллажами для демонстрации коллекций этих же машинок.
Площадь одной только спальни во дворце, согласно приведенным планам, составляет 260 квадратных метров.
Как утверждает издание "Проект", когда Путин приезжает на черноморское побережье, то официальные встречи он проводит в сочинской резиденции "Бочаров Ручей", но сам он чаще живет в Геленджике и во дворец приглашает для неформального общения ближайших к нему людей.
Рядом с дворцом расположено несколько винодельческих хозяйств и строится новый винный завод, принадлежащий, как утверждается в расследовании ФБК, фирме "Аксис Инвестиции" Николая Егорова - однокурсника Владимира Путина.
По данным СПАРК, "Аксис Инвестиции" не принадлежали Егорову напрямую. По состоянию на 2015 год "Аксис Инвестициями" владел Алексей Тот (более поздних данных о собственниках нет). Он возглавлял компанию Егорова "Апекс Юг".
На строительство завода, по подсчетам фонда, ежегодно тратится около 3 млрд рублей: эти средства идут в том числе на закупку элитной мебели стоимостью в несколько миллионов рублей.
По данным Би-би-си, у “Аксис Инвестиции” в аренде больше 150 га земли в Кринице. Это сельскохозяйственные земли, охотничьи угодья и земли для строительства гостиницы на 20 мест с кафе.
В 2018 году администрация города Геленджика разрешила компании построить там четырехэтажное здание вместо трехэтажного, отступив от строительных нормативов, действующих на этой территории.
"Апекс Юг" арендует как минимум 80 га сельскохозяйственных земель недалеко от Дивноморского, писало РБК. Винодельней рядом с "дворцом Путина" с конца 2018 года владеет Геннадий Тимченко, писала газета "Ведомости". Вместе с Владимиром Колбиным он купил виноградники "Усадьба Дивноморское" у Павла Титова, президента винного дома "Абрау-Дюрсо" и сына бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Русская православная церковь тоже построила винодельню примерно в 20 минутах езды от дворца.
Рядом с дворцом есть и устричное хозяйство, его организовала компания "Южная цитадель" - она получила в аренду акваторию напротив здания. Как утверждают авторы расследования, устриц компания не выращивает. Во всяком случае, в годовом отчете компании за 2019 год говорится, что в весенний сезон компания не смогла закупить необходимый биоматериал.
В расследовании указано, что устричное хозяйство может быть лишь "предлогом", чтобы "запрещать людям подходить к дворцу по воде".
По данным Би-би-си, компания арендует как минимум 4,6 га земель в Кринице, в том числе участок для строительства гостиницы и пляж.
Сложная схема финансирования
Строительством дворца, как выяснили авторы расследования, изначально занималась компания "Росинвест", якобы подконтрольная Владимиру Путину. В 2011 году бизнесмен Александр Пономаренко сообщил, что купил этот дворец у одного из совладельцев "Росинвеста" Николая Шамалова и двух его партнеров.
Пономаренко в интервью "Коммерсанту" говорил, что сумма сделки в 350 млн долларов близка к правде. Но, как утверждает ФБК со ссылкой на финансовую отчетность офшорной компании Kernicom Enterprises, реальная сумма сделки составила чуть более 356 тысяч долларов.
В самих документах офшорной компании указано, что это инвестиции в компанию "Рирус", подконтрольную Kernicom. "Рирус", согласно сведениям в этих документах, занимается операциями с недвижимостью. Конкретные объекты недвижимости в документах не указаны.
Руководство всеми строительными работами в самом дворце осуществляет фирма близкой к Кремлю предпринимательницы Аси Борисовой, однако из-за секретности объекта его строительство было распределено между несколькими разными фирмами, утверждают в ФБК. Ключевым же владельцем дворца выступает фирма “Акцепт”, принадлежащая двоюродному племяннику Путина Михаилу Шеломову, выяснили в фонде.
В заключение авторы расследования приводят схему финансирования дворца, в которой упоминаются в том числе старые соратники Путина - глава "Транснефти" Николай Токарев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, предприниматели Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко. В схеме также фигурирует Светлана Кривоногих, которую издание "Проект" называло близкой знакомой Путина, и гимнастка Алина Кабаева, о связях Путина с которой тоже писали СМИ.