Заболел Covid-19 и подставил команду: российскому вратарю из "Вашингтона" снова не повезло

Как утверждают СМИ, российские хоккеисты - форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов - собрались вместе в номере гостиницы и общались друг с другом без масок, находясь в близком контакте. Это является нарушением утверждённого перед сезоном протокола безопасности по противодействию коронавирусу.

"Вашингтон" был оштрафован на 100 тысяч долларов за нарушение запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинские маски.

Также стало известно, что лига запретила всем нарушителям принимать участие в тренировках команды, и непонятно, когда они смогут вернуться к матчам.

Сначала многие российские журналисты и эксперты защищали игроков "Кэпиталс". Но после того, как Илья Самсонов сдал положительный тест на коронавирус, нарушение правил больше не кажется абсурдным, так как возникла реальная угроза для клуба.

В Twitter появилась фотография, которая намекает, что, возможно, к игрокам будут применены более строгие санкции. За четыре дня до того, как тест вратаря "Вашингтона" показал положительный результат, он сидел в раздевалке без маски с другими игроками. Если у него на тот момент был инкубационный период, он мог заразить других игроков, а также тренеров и персонал команды.

In the video below you can clearly see Samsonov unmasked in the locker room. This was a week ago today. Or in other words, four days before the Caps learned of his positive test. How are the people that were in the hotel room the only ones that have to quarantine? https://t.co/P46gTzP4p1 pic.twitter.com/tpXGtAl75n — Brandon Alter (@brandon__alter) January 21, 2021

Из-за Самсонова "Вашингтон" в полном составе может отправиться на карантин. Это уже не первый раз, когда вратарь подставляет свою команду. Летом во время карантина он получил травму после падения с квадроцикла, в результате чего не смог помочь "Кэпиталс" в розыгрыше Кубка Стэнли.

Если до истории с квадроциклом Илья Самсонов мог стать первым номером "Вашингтона", то после такой "безответственной" травмы его позиции в команде пошатнулись.

Самсонов снова получил шанс проявить себя, когда Хенрик Лундквист заявил, что не сможет участвовать в новом сезоне, но вратаря отправили на карантин.

Карантин, как и в случае с травмой, может ударить по репутации Самсонова. Так как он рискует потерять доверие со стороны тренера Питера Лавиолетта и генерального менеджера "Вашингтона".