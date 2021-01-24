Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Конора Макгрегора

Напомним, в ночь на 24 января на "Бойцовском острове" в главном бою вечера американец Дастин Порье победил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде.

Многие следили за этим поединком ещё и потому, что от него зависело вернётся ли Хабиб Нурмагомедов в ММА или нет. Ранее россиянин допускал возобновление карьеры и говорил о том, что будет следить за турниром UFC 257.

"Вот что бывает, когда ты меняешь команду, бросаешь спарринг-партнёров, которые сделали тебя чемпионом, и спаррингуешь с маленькими детишками в отрыве от реальности", - написал непобеждённый российский боец в Twitter. 1

Хабиб имел ввиду видео, которое Макгрегор опубликовал в своём Instagram за пару дней до поединка. В этом видеоролике ирландец проводил шуточный спарринг с трёхлетним сыном.

После боя Макгрегор - Порье глава UFC Дана Уайт сообщил, что общался с Хабибом Нурмагомедовым, который ещё раз дал понять, что не собирается возвращаться в октагон.

"Я действительно разговаривал с Хабибом. Он сказал мне: "Дана, будь честен с собой. Мой уровень намного выше, чем у этих парней. Я победил их обоих". Я не знаю. Но звучит не очень хорошо. Посмотрим", - сказал Уайт. 1

Уайт также сказал, что ещё раз пообщается с Хабибом о защите титула, но настаивать на его возвращении он не будет. Также Уайт заявил, что в случае ухода Хабиба, за титул подерутся Порье и Майкл Чендлер, который в дебютном поединке в UFC нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.

Что касается Конора, то Уайт не исключил, что ирландец и Порье проведут третий бой (впервые они встретились в 2014 году, когда ирландец победил досрочно в первом раунде).