Вт, 26.01.2021
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Макгрегора отстранили от боёв на полгода

Конор Макгрегор ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор получил 180-дневное отстранение от боёв. Об этом сообщает MMAJunkie.

Макгрегор отстранён по медицинским показаниям. После поединка с американцем Дастином Порье у него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей. Ирландец сможет вернуться в октагон раньше в случае, если повреждения окажутся несерьёзными и будут быстро устранены.

Напомним, Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. После поединка Макгрегор покинул раздевалку при помощи костыля с опорой.

Это был бой-реванш Макгрегора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Ожидается, что оба бойца проведут третий совместный поединок.

Таким образом, в активе 32-летнего Макгрегора теперь 27 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел 5 поражений. У его ровесника Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел 6 поражений.

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