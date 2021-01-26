Макгрегора отстранили от боёв на полгода

Макгрегор отстранён по медицинским показаниям. После поединка с американцем Дастином Порье у него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей. Ирландец сможет вернуться в октагон раньше в случае, если повреждения окажутся несерьёзными и будут быстро устранены.

Напомним, Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. После поединка Макгрегор покинул раздевалку при помощи костыля с опорой.

Это был бой-реванш Макгрегора с Порье. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Ожидается, что оба бойца проведут третий совместный поединок.