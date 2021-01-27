Ср, 27.01.2021
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Дмитрий Песков о "Дворец Путина"
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В матче с двумя красными карточками "Рига" проиграла "Краснодару"

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

Футбольный клуб "Рига" продолжает проводить контрольные матчи на сборах в Объединённых Арабских Эмиратах.

В среду, 27 января, чемпион Латвии по футболу провёл товарищеский матч с российским "Краснодаром". Матч состоялся на стадионе "Джабаль-Али" и завершился победой "быков" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник "Краснодара" Эдуард Спецрян, который реализовал пенальти на 38-й минуте встречи. Отметим также, что на 23-й минуте красную карточку получил нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов. "Рига" также заканчивала матч не в полном составе - на 80-й минуте вторую жёлтую получил нападающий Куле Мбомбо.

"Краснодар" завершил первую часть сезона в чемпионате России на 7-м месте в турнирной таблице.

Напомним, ранее "Рига" в ОАЭ провела контрольный матч с петербургским "Зенитом", который одержал разгромную победу со счётом 4:0.

Футбольный клуб "Рига" пробудет в Дубае как минимум до середины февраля. Далее латвийскую команду ожидают проверочные матчи против "Шахтёра" из Солигорска, узбекистанского "Пахтакора", армянского "Арарата" и московской "Родины".

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