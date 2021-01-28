Российский футболист был удалён с поля дважды за день

Напомним, 27 января, в Объединённых Арабских Эмиратах состоялся товарищеский матч между "Краснодаром" и чемпионом Латвии "Ригой". Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу "быков". В этой встрече 21-летний Сулейманов был удалён с поля на 23-й минуте.

Вскоре после этого "Краснодар" провёл второй контрольный матч - на этот раз против "Шахтёра" из Солигорска (3:0). В этот раз Сулейманов провёл на поле большую часть встречи и был удалён на 78-й минуте.

Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником "Краснодара". Он дебютировал за главную команду в 2017 году. Также Сулейманов привлекается к играм за молодёжную сборную России. В текущем сезоне чемпионата России Сулейманов провёл 18 матчей и забил 3 мяча.