Российский футболист был удалён с поля дважды за день
Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов был удалён с поля в двух товарищеских матчах за один день. Об этом сообщает официальный Twitter российской команды.
Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов был удалён с поля в двух товарищеских матчах за один день. Об этом сообщает официальный Twitter российской команды.
Напомним, 27 января, в Объединённых Арабских Эмиратах состоялся товарищеский матч между "Краснодаром" и чемпионом Латвии "Ригой". Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу "быков". В этой встрече 21-летний Сулейманов был удалён с поля на 23-й минуте.
Вскоре после этого "Краснодар" провёл второй контрольный матч - на этот раз против "Шахтёра" из Солигорска (3:0). В этот раз Сулейманов провёл на поле большую часть встречи и был удалён на 78-й минуте.
Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником "Краснодара". Он дебютировал за главную команду в 2017 году. Также Сулейманов привлекается к играм за молодёжную сборную России. В текущем сезоне чемпионата России Сулейманов провёл 18 матчей и забил 3 мяча.
Ближайший официальный матч "Краснодар" проведёт в рамках 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо". Игра пройдёт 18 февраля в Краснодаре.