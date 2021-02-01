Американский актёр Уилл Смит посетил тренировку "Зенита"
Американский актёр Уилл Смит побывал на тренировке футболистов "Зенита" в ОАЭ. Об этом санкт-петербургский клуб сообщил в Instagram.
Американский актёр Уилл Смит побывал на тренировке футболистов "Зенита" в ОАЭ. Об этом санкт-петербургский клуб сообщил в Instagram.
"Специальный гость сегодняшней тренировки - Уилл Смит", - подписала фото пресс-служба клуба.
Петербургский "Зенит" в данный момент находится на сборах в Дубае, где продолжает подготовку к возобновлению сезона в чемпионате России. Ранее "Зенит" провёл товарищеский матч с чемпионом Латвии "Ригой", в котором одержал уверенную победу со счётом 4:0.
На сборах в ОАЭ "Зенит" проведёт ещё пять товарищеских матчей, а затем вернётся в Россию, где сыграет с тульским "Арсеналом" в 1/8 финала Кубка России.
Отметим, что днём ранее совместное фото с Уиллом Смитом опубликовал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов - он тоже сейчас находится в ОАЭ. "Познакомился с легендой Голливуда Уиллом Смитом. Сказал, что с удовольствием приехал бы в Дагестан", - написал боец.