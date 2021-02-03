Названы причины, по которым чемпионат мира по хоккею в Риге может и не состояться

По словам специалиста, потенциальные риски возможно предотвратить, если соблюдать "принцип пузыря", чтобы люди, которые напрямую связаны с проведением чемпионата, были изолированы в своём "пузыре".

Эти принципы работали на нескольких чемпионатах и соревнованиях по всему миру.

По мнению Перевощикова, многое зависит от общества.

Если болезнь продолжит распространяться и будет распространяться столь же быстро, как сейчас в Португалии или Великобритании, то в таких условиях проведение чемпионата невозможно, сказал Перевощиков. 30

В то же время, если ситуация стабилизируется, проведение чемпионата с эпидемиологической точки зрения будет возможным, если соблюдать меры осторожности и безопасности, отметил специалист.

В свою очередь министр образования и науки Илга Шуплинска рассказала журналистам, что Латвия вовсе может отказаться от проведения чемпионата мира, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Она указала, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) следит за эпидемиологической ситуацией в Латвии, и "есть гарантии того, что произойдет с чемпионатом мира, если эпидемиологическая ситуация не улучшится". 30

В то же время министр отметила, что все надеются на улучшение ситуации.

На вопрос, сколько дополнительных средств потребует проведение чемпионата в Риге, министр образования пояснила, что IIHF "осмотрела возможное место проведения чемпионата", и по предварительным подсчётам сума составляет примерно 14-15 миллионов евро. Однако она отметила, что в основном IIHF возьмёт на себя "организацию этого пузыря чемпионата".

Напомним, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) определила Латвию единственным местом проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки турнира в связи с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями и по техническим причинам.

"Организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все 16 команд будут размещены в одной гостинице, а основным стадионом турнира станет "Арена Рига". Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды. 30

Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимостью до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и два четвертьфинала.

С учётом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, IIHF при необходимости сможет реализовать концепцию "пузыря".

Также сообщается, что в случае улучшения ситуации с Covid-19 в Латвии IIHF вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трёх дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны.

Напомним, ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, однако на фоне политической ситуации в Беларуси после выборов президента Совет IIHF решил не проводить турнир в Минске.

Новое место проведения турнира выбиралось из трёх вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия совместно с Данией (Хернинг).