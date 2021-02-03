Латвия дополнительно вложит 3 млн евро в организацию ЧМ по хоккею

Сообщение Латвийской федерации хоккея (LHF) о приёме всего чемпионата и необходимой для этого второй арене было заслушано на заседании правительства 21 января. "Нашей слабой стороной было отсутствие второй арены. Чтобы адаптировать эту арену для соревнований и провести игры в Латвии, правительство установило размер финансового участия до 3 млн евро", - сказал Северс.

Эти средства будут вложены в подготовку арены, оборудование, установку ледовой площадки на месте футбольной арены и для покрытия расходов, связанных с арендой. Северс напомнил, что в 2017 году Латвия уже взяла на себя обязательство организовать один этап чемпионата в Риге, и на эти цели уже было выделено 700 тысяч евро.

В период с 2018 по 2020 год общая государственная поддержка для проведения чемпионата составила неполных 600 тысяч.

Северс подчеркнул, что у "спортивных конкурентов" Риги - Братиславы и Хернинга - были арены, соответствующие требованиям. Если бы Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решила провести чемпионат в одном из этих городов, не потребовалось бы затрат на адаптацию арены в Риге. В Латвии второй арены нет, и это расходы, которые правительство готово покрыть на сумму, не превышающую 3 млн евро.

Как сообщил Северс, согласно расчётам IIHF, общие затраты на чемпионат мира по хоккею составят 14 млн евро, из них 2 млн выделены на разработку, соблюдение и мониторинг протокола Covid-19. Также IIHF готова покрыть расходы на тестирование участников на Covid-19. 1