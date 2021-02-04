"Всегда дралась с мальчиками". Красавица из Осетии уже в этом году ворвётся в Bellator

Уроженка Северной Осетии начала заниматься спортом в 2013 году. На протяжении 12 месяцев она тренировалась в секции вольной борьбы в селении Чикола, а затем продолжила занятия в Москве, где за четыре года ей удалось стать многократной призёршей чемпионатов России по борьбе и сразу восемь раз выиграть первенство столицы.

"С детства люблю драки! Всегда дралась с мальчиками. Очень нравилось смотреть бои по телевизору, особенно нравились бои Джины Карано", - приводит слова Дианы Союз ММА России.

Своим дебютом в ММА на профессиональном уровне она обязана Лиане Джоджуа, которая в данный момент выступает в UFC. "Чемпионат" пишет, что практически на первой же тренировке им устроили спарринг, в котором Джоджуа "задушила" Авсарагову. Затем девушки подружились, стали спарринг-партнёрами и сейчас обе представляют клуб "Ахмат".

Дебют Дианы в ММА состоялся в декабре 2017 года на турнире Emir Fighting Championship, где она сабмишеном в первом раунде одолела Алину Макарову. Во втором поединке она оказалась сильнее Ании Лурченковой, победив единогласным решением судей.

Этих двух побед хватило, чтобы в скором времени получить приглашение от Bellator. По словам Дианы, контракт от одной из сильнейших лиг мира стал для неё полной неожиданностью.

Несмотря на то, что в 2020 году Авсарагова не провела ни одного поединка, она не теряла времени зря. В условиях карантина россиянка продолжала тренироваться и выступала в качестве спарринг-партнёра для Джоджуа. Вместе с ней они даже побывали на "Бойцовском острове".