Порье намекнул на третий бой против Макгрегора
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье намекнул на третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье намекнул на третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Напомним, в январе этого года в главном поединке турнира UFC 257 Порье техническим нокаутом во втором раунде победил Макгрегора. Этот поединок стал вторым для бойцов, которые уже встречались друг с другом в 2014 году - тогда ирландец одержал победу в первом раунде.
На днях американец в своём Twitter намекнул на третий поединок:
You know we are going to do it a 3rd time ⚔— The Diamond (@DustinPoirier) February 3, 2021
"Вы знаете, мы собираемся сделать это в третий раз", - написал Порье в своём микроблоге.
Других подробностей пока нет, но ранее Макгрегор также говорил о том, что не против в третий раз выйти в октагон против Порье.
UFC отстранил Макгрегора на полгода по медицинским показателям после боя с Порье. Отметим, что после последнего поединка Макгрегор получил травму правых большеберцовой и малоберцовой костей и сможет вернуться не ранее, чем через полгода.
Конор Макгрегор за время своей карьеры одержал 22 победы и потерпел 5 поражений. На счету Порье 27 побед и 6 поражений.