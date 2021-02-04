Чт, 4.02.2021
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Алексей Навальный
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Порье намекнул на третий бой против Макгрегора

Конор Макгрегор и Дастин Порье ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье намекнул на третий бой с ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, в январе этого года в главном поединке турнира UFC 257 Порье техническим нокаутом во втором раунде победил Макгрегора. Этот поединок стал вторым для бойцов, которые уже встречались друг с другом в 2014 году - тогда ирландец одержал победу в первом раунде.

На днях американец в своём Twitter намекнул на третий поединок:

"Вы знаете, мы собираемся сделать это в третий раз", - написал Порье в своём микроблоге.

Других подробностей пока нет, но ранее Макгрегор также говорил о том, что не против в третий раз выйти в октагон против Порье. 

UFC отстранил Макгрегора на полгода по медицинским показателям после боя с Порье. Отметим, что после последнего поединка Макгрегор получил травму правых большеберцовой и малоберцовой костей и сможет вернуться не ранее, чем через полгода.

Конор Макгрегор за время своей карьеры одержал 22 победы и потерпел 5 поражений. На счету Порье 27 побед и 6 поражений.

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