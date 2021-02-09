Работники индустрии красоты Латвии подумали об обращении в Конституционный суд

Спонтанный протест против действующего запрета косметологам работать в салонах - так можно охарактеризовать участие парикмахера Сигиты Норвеле в фотосессии на свежем воздухе, во время которой холодным зимним утром она делала свою работу в лесу.

После решения правительства о продлении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на прошлой неделе Норвеле в соцсетях обратилась с эмоциональной речью ко всем, кто работает в индустрии красоты и призвала их отстаивать свои права. Она подчеркивает, что действующий запрет на работу отрасли способствует развитию теневой экономики.

Это нисколько не улучшает эпидемиологическую ситуацию. При этом те, кто пытается соблюдать условия, терпят убытки.

Таким же образом адвокат Иева Бранте, воспользовавшись услугами парикмахера в лесу, хотела побудить правительственных чиновников задуматься о том, насколько хаотичны и нелогичны нынешние решения. Возникает вопрос, почему можно получить услуги ортопеда в медицинских учреждениях, но не специалиста по педикюру в его кабинете.

"Мы можем заниматься спортом на открытом воздухе, можем водить машину, спускаться с холма и кататься на лыжах, но почему мы не можем дать людям работать в помещении с хорошей вентиляцией?", сообщила ReTV адвокат Бранте.

Сабине Улберте, председатель правления Латвийской ассоциации косметологов, также подчеркивает это неравенство. В разговоре с ReTV Ziņas она подчеркнула, что индустрия красоты в настоящее время является единственной отраслью, которой запрещено работать в полной мере, а общение с правительством практически отсутствует.

Поэтому на данный момент единственным решением ассоциация видит обращение за помощью и поддержкой в Конституционный суд.

Между тем в Минздраве ReTV Ziņas сообщили, что изменения ожидаются только при улучшении эпидемиологических показателей.

"В полном объеме отрасль сможет возобновить работу, когда заболеваемость упадет ниже 200 случаев на 100 тысяч населения. Никто не может сказать, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться дальше", - сказала Яна Фелдмане, руководитель отдела здоровья окружающей среды Минздрава.

Так что до сих пор неясно, когда косметологи смогут вернуться к работе. В настоящее время заболеваемость продолжает расти и составляет 569 пациентов на 100 тысяч.