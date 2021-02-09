Министерство экономики: более строгие ограничения - лишь вопрос времени

Во вторник, 9 февраля, Министерство экономики предоставит информацию о текущей ситуации в национальной экономике на совместном заседании Кабинета Министров и Совета совет по кризисному управлению.

Согласно презентации EM, представленной на заседании, министерство призывает подготовиться к мерам в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Министерство экономики допускает, что может быть ограничено передвижение между странами, а также жителям предоставят необходимую поддержку, такую как льготы, обеспечение продуктами питания и предметами первой необходимости, доступ к крайне необходимым услугам.

EM предупреждает, что более строгие ограничения - это лишь вопрос времени, поэтому необходимо вовремя подумать об укреплении экономических возможностей.

Министерство признает, что вакцинация против Covid-19 и лечение пациентов, а также соблюдение эпидемиологических мер имеют прямое влияние на экономическое развитие. "На эти меры не стоит жалеть ресурсы, потому что

те страны, которые первыми выйдут из кризиса, смогут быстрее восстановить свою экономику и получить конкурентное преимущество", - подчеркивает EM.

Поэтому министерство предлагает разработать предложения по компенсационным мерам, выделяя дополнительные средства для поддержания доходов домохозяйств, особенно для семей с детьми.

С 9 ноября по 6 апреля в Латвии объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен ряд ограничений, чтобы остановить распространение Covid-19 в стране.