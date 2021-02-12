"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира. Это шестой трофей мюнхенцев за календарный год

Встреча проходила в Катаре и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 59-й минуте забил французский защитник Бенжамен Павар. Сначала судья отменил гол, посчитав, что чуть раньше Роберт Левандовски оказался в положении вне игры, но затем VAR вмешался в эпизод и арбитр встречи засчитал гол.

В финале мюнхенцам не смогли помочь Томас Мюллер, Хави Мартинес и Леон Горецка - все они накануне сдали положительный тест на коронавирус. Также решающий матч пропустил защитник Жером Батенг, который вернулся в Германию после новостей о смерти своей бывшей девушки.

Ранее в матче за третье место бразильский "Палмейрас" проиграл "Аль-Ахли". В течение основного времени матча команды голов не забили, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты египетской команды - 3:2.

"Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира во второй раз в своей истории. В 2013 году мюнхенцы в финале обыграли марокканскую "Раджу" со счётом 2:0. По числу титулов "Бавария" догнала бразильский "Коринтианс" (по два), больше только у мадридского "Реала" (4) и "Барселоны" (3).