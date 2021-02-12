Обручившиеся американские спортсменки приняли участие в откровенной фотосессии

Фотосессию подготовили в рамках темы "Современные влюблённые". На чёрно-белых снимках американские спортсменки обнимаются без нижнего белья.

Спортсменки встречаются с 2016 года, когда познакомились на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В октябре 2020 года пара объявила о помолвке. Баскетболистка опубликовала фотографию, где Меган стоит на колене и надевает ей кольцо на палец.

35-летняя Меган Рапино выступает за сборную США с 2006 года. Она является олимпийской чемпионкой (2012), а также двукратной чемпионкой мира (2015, 2019).