Обручившиеся американские спортсменки приняли участие в откровенной фотосессии
Американская футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Бёрд приняли участие в откровенной фотосессии для журнала GQ.
Американская футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Бёрд приняли участие в откровенной фотосессии для журнала GQ.
Фотосессию подготовили в рамках темы "Современные влюблённые". На чёрно-белых снимках американские спортсменки обнимаются без нижнего белья.
Спортсменки встречаются с 2016 года, когда познакомились на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В октябре 2020 года пара объявила о помолвке. Баскетболистка опубликовала фотографию, где Меган стоит на колене и надевает ей кольцо на палец.
35-летняя Меган Рапино выступает за сборную США с 2006 года. Она является олимпийской чемпионкой (2012), а также двукратной чемпионкой мира (2015, 2019).
40-летняя Сью Бёрд - четырёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016), а также чемпионка мира по баскетболу (2002, 2010, 2014, 2018) в составе сборной США. С 2004 по 2014 годы она выступала в России за московское "Динамо", "Спартак" (Видное) и екатеринбургский УГМК.