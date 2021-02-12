Из-за несправедливого отношения ассоциации индустрии красоты обратятся в Конституционный суд

В настоящее время совместно с юристами уже началась подготовка необходимых документов. В то же время ассоциации обратятся в Совет по конкуренции, указывая на создание искажающих условий, поскольку отрасли не ясно, почему косметические услуги предоставляются крупными медицинскими учреждениями в обход запрета, но запрещены специалистам с аналогичной квалификацией в салонах красоты и частных практиках, говорится в заявлении президентов ассоциаций Сабине Улберте и Ренате Рейнсоне.

В заявлении говорится, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров с 9 ноября 2020 года в стране объявлено чрезвычайное положение, запрещающее услуги красоты. В настоящее время действие режима чрезвычайной ситуации продлено до 6 апреля 2021 года, то есть запрет действует уже три месяца.

Специалисты индустрии красоты уже пострадали ранее, поскольку пандемия началась в марте 2020 года.

Уже в течение 11 месяцев их деятельность либо полностью прекращена, либо им пришлось работать в условиях строгих ограничений, что привело к неравному и несправедливому отношению.

Это также привело к долгосрочному лишению достаточных средств к существованию работающих в отрасли женщин, включая матерей-одиночек, поскольку в ноябре и декабре 2020 года средний размер пособия по простою в индустрии красоты не превышал 300 евро.

Решение о запрете оказания услуг красоты было принято без переговоров и консультаций с представителями отрасли, без оценки ситуации и опыта, полученного во время режима чрезвычайной ситуации прошлой весной, без возможности для отрасли отстаивать свои взгляды и предложения о том, как организовать работу.

"Поскольку большинство специалистов индустрии красоты выбрали режим патентной платы или являются субъектами хоздеятельности, взять оплачиваемый отпуск или больничный они не могут, как и получить другие льготы в период чрезвычайного положения.

Очевидно, наивно было ожидать и надеяться, что наше правительство поймет и защитит специалистов индустрии красоты и их право на достойную жизнь, поэтому ждать и надеяться дальше нет причин", - говорится в заявлении.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики, в настоящее время обсуждается вопрос о возобновлении самых необходимых косметических услуг. На этой неделе министерство обсудит подготовленные предложения с представителями индустрии красоты, а на следующей неделе представит их правительству.