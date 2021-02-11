Минэкономики: обсуждается вопрос о возобновлении самых необходимых услуг красоты

"Чрезвычайное положение в Латвии продолжается уже несколько месяцев, и мы знаем, что потребности общества в базовых косметических услугах значительно возросли, поэтому цель - создать долгосрочные безопасные условия для оказания услуг красоты в условиях пандемии Covid- 19", - пояснили в ведомстве.

В Миэкономики подчеркнули, что

речь идет в первую очередь о возобновлении самых необходимых гигиенических услуг, при оказании которых риск заболеваемости низкий.

На этой неделе министерство обсудит подготовленные предложения с представителями индустрии красоты, а на следующей неделе представит их правительству.

Как ранее заявила президент Латвийской ассоциации косметологов Ренате Рейнсоне, ассоциация не согласна с точкой зрения Министерства здравоохранения о том, что возобновить следует только услуги парикмахерских и маникюра.