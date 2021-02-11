Чт, 11.02.2021
В настоящее время общество в своем роде борется с правительством, а не с Covid-19 и не за свое здоровье. Это нужно менять Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.
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Минэкономики: обсуждается вопрос о возобновлении самых необходимых услуг красоты

ФОТО: Pexels

Как сообщили агентству LЕТA в Министерстве экономики, в настоящее время обсуждается вопрос о возобновлении самых необходимых косметических услуг.

"Чрезвычайное положение в Латвии продолжается уже несколько месяцев, и мы знаем, что потребности общества в базовых косметических услугах значительно возросли, поэтому цель - создать долгосрочные безопасные условия для оказания услуг красоты в условиях пандемии Covid- 19", - пояснили в ведомстве.

В Миэкономики подчеркнули, что

речь идет в первую очередь о возобновлении самых необходимых гигиенических услуг, при оказании которых риск заболеваемости низкий.

На этой неделе министерство обсудит подготовленные предложения с представителями индустрии красоты, а на следующей неделе представит их правительству.

Как ранее заявила президент Латвийской ассоциации косметологов  Ренате Рейнсоне, ассоциация не согласна с точкой зрения Министерства здравоохранения о том, что возобновить следует только услуги парикмахерских и маникюра.

"В индустрии красоты невозможно различить важные и менее важные манипуляции. Кто будет следить за этим и какими методами? Важно, чтобы все могли работать на равных условиях, при равных критериях. Ограничения должны быть логичными и продуманными. Очередное разделение ассортимента услуг приведет к противоположной реакции - услуги уйдут в подполье", - сказала Рейнсоне. 

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