Яна Троянова Фото: Кадр из видео

У Яны Трояновой виза таланта. Ее выдают на основании того, что она более не может делать проекты в России, не может там работать, кроме этого, ей надо было показать, что она боролась против режима. Сначала она уехала в Стамбул, а потом улетела во Францию. Некоторое время Троянова прожила в Париже и приобрела домик в Пюто. На данный момент актриса на какое-то время приехала в Версаль, где и дала интервью Юрию Дудю, но оставаться она не собирается.

Троянова не стала скрывать, что отравление Алексея Навального ее очень подкосило. Она захотела выйти из политики. Актриса до последнего жила в розовых очках и верила, что это будущий президент. Он придет к власти, и все будет хорошо, но этого не произошло. Яна продолжала сниматься в телепроектах, но ей стали намекать о том, что она в опасности.

Какое-то время власти ее не трогали. После истории с Романом Протасевичем актриса была окончательно напугана. На тот момент у нее был уже второй суд. После него Троянова улетела в Грузию. Там она стала жить, поправлять свое здоровье и восстанавливаться. Внезапно ей предложили снять новый сезон сериала "Ольга". Актриса дала продюсерам слово, что она будет молчать, о чем пожалела 24 февраля 2022 года.

Прилетев в РФ, она не верила, что кто-то еще будет снимать "Ольгу", когда уже началась война. Но актриса решила продолжить сниматься, чтобы оттеснить пропаганду, насколько это возможно: "Это не то что напоследок, а то, что могу. Я пошла на это из-за данности. Троянова, которая в оппозиции, идет на телек... Я иду, чтобы напомнить о себе. Я никогда не поддерживала Путина".

Во Франции Яна уже начала учить французский язык. Она не скрывает, что пока не хочет пропадать, а наоборот - хочет сделать что-то для своих. За это время Троянова сильно похудела - до 47 килограммов. Актриса откровенно рассказала, что из-за войны не могла есть несколько месяцев.

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