12 февраля российской актрисе Яне Трояновой исполнился 51 год. Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".
Происхождение
Любопытно, но Яна является внебрачной дочкой певца из ресторана "Серебряное копытце" Виктора Смирнова. Мать актрисы забеременела в 18 лет. Отцу ребенка она о своем положении не сообщила - он тогда был женат. В графе "отец" мать Яны написала: "Александр Сергеевич" (в честь Пушкина). Свою девичью фамилию женщина сменила на Троянова.
Карьера
Актерские способности у Яны проявились еще в детском саду. Но дерзкой она была всегда. Поэтому у нее были проблемы в школе. Тем не менее школу она окончила, поступила в университет и защитила диплом по психоанализу Фрейда, а после решила все-таки поступить в театральный.
Уже на первом курсе Яна Троянова дебютировала на подмостках двух местных театров. Спектакль "Черное молоко" в театре "Театрон" стал по-настоящему переломным в ее жизни. Автором постановки был ее будущий супруг Василий Сигарев.
Дебютной работой Трояновой в кино стала психологическая драма Сигарева "Волчок". Любопытно, но она была основана на реальных событиях. Оказывается, многие сцены фильма были взяты из жизни самой Яны.
Картина получилась тяжелой. Часть зрителей была восхищена глубоким реализмом истории девочки, вынужденной страдать от одиночества, пока ее мать (которую и сыграла Яна) пытается устроить свою личную жизнь, а другие, напротив, посчитали, что картина не имеет ничего общего с российской действительностью.
В 2009 году на "Кинотавре" картина "Волчок" получила награды в категориях "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль" и почетную премию "Белый слон".
Следом была другая успешная драматическая картина Сигарева "Жить", а затем комедийная лента "Кококо".
В 2014 году Яна сама попробовала себя в роли режиссера. На открытом кинофестивале "Кинотавр" ее кинолента "Рядом" участвовала в конкурсе "Короткий метр".
В 2015 году Троянова сыграла в картине Василия Сигарева "Страна ОЗ".
Но наибольшую популярность Яна получила в 2016 году после съемок в сериале "Ольга". Эта роль принесла ей оглушительный успех и народную любовь. Ярко характер актрисы проявляется и в реалити-шоу "Последний герой", ведущей которого она является.
Личная жизнь
Яна Троянова была замужем дважды.
Ее первый супруг Константин Ширинкин был алкоголиком. За него она вышла замуж после школы. Муж бил Яну, издевался, а однажды даже сломал ей нос. Константин умер в 2004 году. С 2003 года актриса стала жить с драматургом и кинорежиссером Василием Сигаревым.
Но и этот союз дал трещину. В интервью Юрию Дудю в феврале 2020 года Сигарев признался, что расстался с Яной. Они живут отдельно с сентября 2020 года.
Смерть сына и алкоголизм
Сын Трояновой от первого брака Николай покончил с собой в 2011 году. Парню было всего 20 лет. В средней школе он связался с плохой компанией, в его жизни появились наркотики и алкоголь. Молодой человек даже год сидел в тюрьме. Когда Яна закончила работу над картиной "Жить", она узнала, что Николай повесился.
Трояновой было страшно, что журналисты узнают, что ее сын покончил с собой. Долгое время она старалась скрывать эту часть своей биографии.
"Я не могла заговорить об этом", - призналась актриса.
В нескольких интервью она признавалась, что после трагедии начала пить, пыталась покончить с собой. От смерти ее спасли съемки в фильме "Кококо" в 2012 году.
"Если честно, я даже не помню, как делала эту роль. Помню только Аню Михалкову и Васю Сигарева, которые меня из рук в руки передавали. После смены Аня мне позволяла выпить - понимала, что по-другому все равно ничего не будет", - признавалась Яна в интервью "Медузе".
Это ее губило. Она начала употреблять алкоголь. Муж сказал ей, что пора уже об этом начать говорить.
"Нет такого горя, которое нельзя пережить", - сказала Троянова в интервью Ксении Собчак.
Актриса осознает, что она уже это пережила и "с уважением отпустила" сына, понимая, что это его выбор. После его смерти Яна пила три года. Актриса отмечает, что поступала тогда как эгоистка. Однажды она села в свою спортивную машину, включила Земфиру, разогналась, выехала на встречную полосу и отпустила руки. В тот момент Троянова понимала, что дальше жить не может.
"В этот момент не работает мозг... Все как в х****м кино", - призналась она.
Тогда руль сам свернул на другую сторону дороги. Столкновения не произошло. Потом Яне во сне явился сын, который запретил ей совершать что-то подобное.
В какой-то момент Троянова поняла, что не имеет права страдать. Она посчитала, что не даст обществу увидеть себя жертвой. Скоро у Яны уже семь лет трезвости. Актриса всегда помнит, что у нее несовместимость с алкоголем - ей нельзя употреблять спиртное.
Политическая позиция
Яна Троянова никогда не скрывала свою оппозиционную позицию и проявляла симпатию к Алексею Навальному.
"Самое страшное - это самоцензура. Люди включили ее раньше, чем появилась реальная угроза. Это и есть тот системный дракон, которого надо в себе убивать. А дальше работает прилюдная порка", - говорила Яна в 2018 году в интервью "Медузе".
То же самое она подтверждала и в интервью Ирине Шихман в 2018 году.
Троянова всегда подчеркивала, что ей ничего не говорят насчет ее взглядов, потому что она не зациклена на работе.
"Я как никто понимаю: сегодня у меня есть кино, а завтра его может уже не быть, не потому, что его отняли, его сложно отнять -думаю, оно само у меня пройдет. Я не ищу ролей, не хожу на кастинги, не жду потом днями телефонного звонка", - говорила она.
Яна Троянова активно поддерживала Алексея Навального и не боялась высказываться публично. Она также принимала участие в пикете. Была задержана и оштрафована.
Отъезд из РФ
Российская актриса Яна Троянова покинула Россию. Звезда сериала "Ольга" пропала с экранов и из соцсетей еще в 2022 году. Поклонники начали беспокоиться. Ходили слухи, что Троянова уехала в Грузию из-за проблем со здоровьем. В беседе с Юрием Дудем в мае 2022 года актриса рассказала о переезде во Францию, политике, съемках для ТНТ, "Последнем герое" и будущем.
"Это было последнее право, которое оставил мне Путин. Путин дал мне уехать", - призналась Троянова. Она объяснила, что за последние 10 лет в России перепробовала все, а потому воспользовалась правом и уехала.
"Мне было опасно оставаться. Уехала 15 октября, удивительно, что как раз в это время закончились съемки "Ольги"... У меня остается несколько дней, чтобы до этого времени улететь. Около меня уже фээсбэшники. Когда начинается хаос в мире, мы прибегаем к астрологии, и я была не исключение. Мой астролог сказала мне то же самое. До 15 октября надо уехать. Я вообще не собиралась во Францию, это все очень рандомно получилось", - вспоминает Яна.
Она ждала визу из посольства Франции. Еще доносила документы, и 15 октября ей доставили визу. Актриса не могла поверить. Ей казалось, что у нее какие-то привилегии.
У Яны Трояновой виза таланта. Ее выдают на основании того, что она более не может делать проекты в России, не может там работать, кроме этого, ей надо было показать, что она боролась против режима. Сначала она уехала в Стамбул, а потом улетела во Францию. Некоторое время Троянова прожила в Париже и приобрела домик в Пюто. На данный момент актриса на какое-то время приехала в Версаль, где и дала интервью Юрию Дудю, но оставаться она не собирается.
Троянова не стала скрывать, что отравление Алексея Навального ее очень подкосило. Она захотела выйти из политики. Актриса до последнего жила в розовых очках и верила, что это будущий президент. Он придет к власти, и все будет хорошо, но этого не произошло. Яна продолжала сниматься в телепроектах, но ей стали намекать о том, что она в опасности.
Какое-то время власти ее не трогали. После истории с Романом Протасевичем актриса была окончательно напугана. На тот момент у нее был уже второй суд. После него Троянова улетела в Грузию. Там она стала жить, поправлять свое здоровье и восстанавливаться. Внезапно ей предложили снять новый сезон сериала "Ольга". Актриса дала продюсерам слово, что она будет молчать, о чем пожалела 24 февраля 2022 года.
Прилетев в РФ, она не верила, что кто-то еще будет снимать "Ольгу", когда уже началась война. Но актриса решила продолжить сниматься, чтобы оттеснить пропаганду, насколько это возможно: "Это не то что напоследок, а то, что могу. Я пошла на это из-за данности. Троянова, которая в оппозиции, идет на телек... Я иду, чтобы напомнить о себе. Я никогда не поддерживала Путина".
Во Франции Яна уже начала учить французский язык. Она не скрывает, что пока не хочет пропадать, а наоборот - хочет сделать что-то для своих. За это время Троянова сильно похудела - до 47 килограммов. Актриса откровенно рассказала, что из-за войны не могла есть несколько месяцев.
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