Депутаты Сейма хотят призвать правительство снять запреты для индустрии красоты

Сегодня на заседании комиссии депутаты рассмотрели коллективное заявление 10 419 граждан Латвии "О снятии ограничений на бани и другие услуги красоты". Депутаты решили обратиться к правительству с просьбой рассмотреть возможные изменения в распоряжении Кабинета министров от 6 ноября и снять запрет на указанные услуги, как только это будет возможно.

Представитель Минэкономики Йоланта Рейнсоне сообщила, что Минэкономики и Минздрав подготовили предложения о безопасной работе индустрии красоты, но правительство отложило их рассмотрение до завтра, 18 февраля.