Министерство предложило открыть парикмахерские и маникюрные салоны со следующей недели

Минэкономики во вторник информирует о концепции безопасного предоставления услуг индустрии красоты, основанной на осуществленном Инспекцией здравоохранения анализе рисков.

Принимая это во внимание, Минэкономики предлагает с 22 февраля разрешить работать очно тем поставщикам услуг индустрии красоты, эпидемиологическая безопасность деятельности которых оценивается как имеющая низкий или средне-низкий уровень риска.

Таким образом, с 22 февраля работу смогут возобновить поставщики таких услуг индустрии красоты, как педикюр, маникюр, баня, солевые комнаты, плавательные бассейны, солярии, парикмахерские, массаж (за исключением массажа лица), услуги по уходу за телом, услуги пирсинга и татуировки, а также наращивание ресниц и обработка ресниц и бровей. 539

Как указывает Минэкономики, предоставление этих услуг может быть возобновлено, если будут соблюдаться требования эпидемиологической безопасности, в том числе оказывающие их салоны и специалисты должны быть зарегистрированы в Инспекции здравоохранения, обслуживание клиентов должно быть организовано только по предварительной записи с интервалом между оказанием услуг не менее 20 минут. В один день клиент у специалиста может получить только одну услугу, клиент и мастер должны носить маски, а также необходимо бесконтактным методом измерить у клиента температуру тела.

Минимальная площадь на одного клиента в салонах красоты должна составлять 25 кв. м. В случаях, когда помещение салона меньше 25 кв. м, во время процедуры в помещении может находиться только один посетитель. Если невозможно соблюдение двухметровой дистанции, на рабочем месте должен быть установлен защитный барьер между мастером и клиентом. Также в салонах красоты должны иметься дезинфицирующие средства.

Соблюдение этих требований салонами красоты в выборочном порядке будет контролировать Инспекция здравоохранения в сотрудничестве с Центром защиты прав потребителей и полицией.