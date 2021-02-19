Подозреваемый в торговле людьми предприниматель Зукулс внес залог в 50 000 евро

Сегодня суд Видземского предместья Риги постановил продлить меру пресечения в виде ареста в отношении Зукулса, предусмотрев возможность внесения залога.

Теперь Зукулс, который находится в заключении с ноября прошлого года, сможет покинуть тюрьму.

Двое других подозреваемых по этому делу внесли залоги в размере 5 000 и 10 000 евро и были освобождены из-под стражи еще в ноябре.

Как сообщалось, Государственная полиция от одного из иностранных посольств получила информацию о том, что несколько работников Adugs сообщили им о принудительном труде. На основе этого сообщения в апреле прошлого года управление по борьбе с организованной преступностью начало уголовный процесс о торговле людьми, совершенном организованной группой, легализации нажитых преступным путем средств и умышленном причинении легких телесных повреждений.

В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятия, используя их уязвимое положение, длительно эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полная зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.

10 ноября полиция провела обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. В целом обыск проведен на 22 объектах, изъяты наличные деньги на сумму около 150 000 евро, драгоценности, боеприпасы и другие предметы.

В тот же день полиция задержала трех членов организованной преступной группы, которые подозреваются в этих преступлениях - лидера группы и владельца предприятия 1955 г. рожд. и мужчин 1974 и 1986 г. рожд.

Как сообщили в полиции, лидер группы - известный в криминальных кругах Латгале человек, у которого имеются обширные связи и в политических кругах региона. Он уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за различные преступления - уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др.

Предприятие инкриминируемые преступления категорически отрицает, но признает, что существовал спор с работниками по вопросу дисциплины и причиненного ущерба.

Адвокат Adugs Production Виктория Яркина ранее заявила агентству LETA, что дело может быть связано с попыткой рейдерства и конкурентной борьбой за возможность поставок продукции в торговые сети Maxima и Rimi. Также она не исключает возможности, что сообщение об эксплуатации рабочих было ложным и продиктованным попыткой граждан Индии дольше остаться в Латвии.