Громкое дело о торговле людьми: адвокат все отрицает, торговые сети останавливают сотрудничество

В пятницу, 20 ноября, стало известно, что по подозрению в торговле людьми с целью эксплуатации на кондитерском предприятии Adugs полиция задержала председателя его правления Язепа Зукулса, а суд выдал санкцию на его арест. Торговцы тут же отреагировали на происшествие. Адвокат предпринимателя выступила с опровержением. Собрали, что еще стало известно об этом громком деле.
Что случилось?
В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятии длительное время эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полностью зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.
10 ноября полиция провела обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. В целом обыск проведен на 22 объектах, изъяты наличные деньги на сумму около 150 000 евро, драгоценности, боеприпасы и другие предметы.
В тот же день полиция задержала трех членов организованной преступной группы, которые подозреваются в этих преступлениях - лидера группы и владельца предприятия 1955 года рождения и мужчин 1974 и 1986 года рождения.
Как сообщили в полиции, лидер группы - известный в криминальных кругах Латгале человек, у которого имеются обширные связи и в политических кругах региона. Он уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за различные преступления - уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др. По сведениям агентства LETA, это Язепс Зукулс.
Заявление Maxima Latvija
Руководитель по коммуникации Maximа Лиене Дупате-Угуле сообщила, что информацию об одном из своих партнеров - ООО Adugs - компания получила из СМИ. Как отмечает торговая сеть, согласно распространенной СМИ информации, Государственная полиция по подозрению в торговле людьми на предприятии задержала, а суд постановил арестовать председателя правления предприятия по производству кондитерских изделий.
"Одной из главных ценностей Maxima Latvija является добросовестная и прозрачная предпринимательская деятельность, и любая другая предпринимательская практика, нарушение этики и прав человека для нас совершенно неприемлемы. Maxima Latvija немедленно отреагировала и приостановила сотрудничество с ООО Adugs до дальнейшего выяснения обстоятельств, пока не будут получены официальные разъяснения от ответственных государственных органов и поставщика о произошедшем", - подчеркнул руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.
Заявление Rimi Latvia
С 20 ноября этого года Rimi во всех странах Балтии прекращает закупать продукцию у производителя кондитерских изделий Adugs, обвиняемого по подозрению в торговле людьми, сообщила руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Регина Икала.
"У Rimi очень твердая позиция в вопросах корпоративной ответственности. Уже в течение нескольких лет Rimi дополняет заключаемые с поставщиками договоры приложением, в котором излагаются руководящие принципы в отношении качества, окружающей среды, здоровья и социальной ответственности. Основываясь на публично прозвучавшей информации об обвинениях, Rimi как социально ответственная компания с сегодняшнего дня прекращает закупать продукцию Adugs во всех странах Балтии", - заявил председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.
В компании отметили, что Rimi не будет проводить новые акции для уже закупленных продуктов Adugs и в настоящее время с упомянутым поставщиком не будут заключаться новые договоры. Приобретенные до сих пор продукты Adugs будут распроданы для предотвращения возникновения пищевых отходов.
Последовала реакция и других торговцев
Коммерческий директор Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне также сообщила, что Elvi Latvija прекратила поставки продукции производителя и после распродажи запасов в магазинах товары Adugs больше не будут предлагаться покупателям.
Также представитель top! Илзе Приедите сообщила, что сеть магазинов не будет размещать новые заказы на продукцию Adugs до получения информации от ответственных государственных учреждений и выяснения обстоятельств.
Комментарий адвоката Adugs
Тем временем Виктория Яркина, адвокат компании Adugs, обвиняемой в торговле людьми, отрицает незаконное трудоустройство и не исключает возможности того, что обвинения могут быть "очередной попыткой рейдерства и борьбы конкурентов за полки супермаркетов Maxima и Rimi". Об этом юрист заявила в сообщении для СМИ.
Присяжный адвокат указывает, что после извещения об аресте трех человек она обратилась в бухгалтерию компании для выяснения возможной информации о принудительных трудовых отношениях с SIA Adugs Production. В ходе проверки было установлено, что все сотрудники из Индии имеют трудовые договоры и виды на жительство, получают заработную плату и налоги, а также обеспечены жильем.
"По словам других сотрудников компании, они не были ограничены в своей свободе и имели возможность прекратить рабочие отношения", - заявила Яркина.
Ссылаясь на имеющуюся у нее информацию, адвокат утверждает, что сотрудники несколько раз отсутствовали на работе, были случаи, когда они вообще отказывались работать. Также были случаи, когда сотрудники из Индии нанесли ущерб имуществу компании, на что были составлены соответствующие акты и сделаны вычеты.
Адвокат также не исключила возможность ложного доноса и попыток граждан Индии задержаться в Латвии подольше.