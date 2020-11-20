Громкое дело о торговле людьми: адвокат все отрицает, торговые сети останавливают сотрудничество

Что случилось?

В ходе расследования было установлено, что на кондитерском предприятии длительное время эксплуатировались граждане третьих стран, им не выплачивалась полностью зарплата, в результате чего у них возникли большие долги. У работников забрали паспорта, к ним применялись физическое насилие и угрозы высылки из страны в случае, если они не будут выполнять все требования преступной группировки.

10 ноября полиция провела обыски и задержания в Яунелгавском крае, Ливаны, Айзкраукле, Даугавпилсе и Кекаве. В целом обыск проведен на 22 объектах, изъяты наличные деньги на сумму около 150 000 евро, драгоценности, боеприпасы и другие предметы.

В тот же день полиция задержала трех членов организованной преступной группы, которые подозреваются в этих преступлениях - лидера группы и владельца предприятия 1955 года рождения и мужчин 1974 и 1986 года рождения.

Как сообщили в полиции, лидер группы - известный в криминальных кругах Латгале человек, у которого имеются обширные связи и в политических кругах региона. Он уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за различные преступления - уклонение от уплаты налогов, загрязнение окружающей среды и др. По сведениям агентства LETA, это Язепс Зукулс.

Заявление Maxima Latvija

Руководитель по коммуникации Maximа Лиене Дупате-Угуле сообщила, что информацию об одном из своих партнеров - ООО Adugs - компания получила из СМИ. Как отмечает торговая сеть, согласно распространенной СМИ информации, Государственная полиция по подозрению в торговле людьми на предприятии задержала, а суд постановил арестовать председателя правления предприятия по производству кондитерских изделий.

"Одной из главных ценностей Maxima Latvija является добросовестная и прозрачная предпринимательская деятельность, и любая другая предпринимательская практика, нарушение этики и прав человека для нас совершенно неприемлемы. Maxima Latvija немедленно отреагировала и приостановила сотрудничество с ООО Adugs до дальнейшего выяснения обстоятельств, пока не будут получены официальные разъяснения от ответственных государственных органов и поставщика о произошедшем", - подчеркнул руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Заявление Rimi Latvia

С 20 ноября этого года Rimi во всех странах Балтии прекращает закупать продукцию у производителя кондитерских изделий Adugs, обвиняемого по подозрению в торговле людьми, сообщила руководитель по связям с общественностью Rimi Latvia Регина Икала.

"У Rimi очень твердая позиция в вопросах корпоративной ответственности. Уже в течение нескольких лет Rimi дополняет заключаемые с поставщиками договоры приложением, в котором излагаются руководящие принципы в отношении качества, окружающей среды, здоровья и социальной ответственности. Основываясь на публично прозвучавшей информации об обвинениях, Rimi как социально ответственная компания с сегодняшнего дня прекращает закупать продукцию Adugs во всех странах Балтии", - заявил председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.