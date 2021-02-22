Косметологи могут потребовать отставки Павлютса: подозревают лобби крупных медицинских центров

Собрание назначено в 17:00.

В ассоциации отметили, что Павлютс был единственным членом правительства, который на прошлой неделе возражал против возобновления косметических услуг, несмотря на меры, разработанные Министерством экономики в сотрудничестве с отраслевыми организациями для безопасного оказания услуг.

"У нас сложился диалог со всеми вовлеченными министерствами, кроме Министерства здравоохранения.

Высказывания Павлютса циничны, нет и желания прислушаться и понять вклад косметологов и специалистов индустрии красоты в общественное здоровье", - заявили в организации,

добавив, что вместо публично объявленных консультаций с социальными партнерами, представляющими отрасль, до них лишь доносят точку зрения министра.

Организация допускает, что подобные решения правительства сигнализируют о возможном усилении лобби крупных медицинских центров в период, когда 9000 зарегистрированных в Инспекции здравоохранения специалистов индустрии красоты столкнулись с запретом на работу и зарабатывание средств к существованию на законных основаниях.

"Мы считаем, что государственные органы должны способствовать созданию благоприятной для бизнеса среды и обеспечивать возможности честной конкуренции для всех участников рынка. Мы выступаем за обоснованные и соразмерные решения", - сказала президент ассоциации Ренате Рейнсоне.

"Медицинские центры сейчас свободно оказывают те же самые услуги, несмотря на запрет", - пояснила она.

Как сообщалось, в четверг правительство договорилось, что с 1 марта услуги парикмахера, маникюра и педикюра будут разрешены. Окончательное решение должно быть принято во вторник, 23 февраля.

Ответ Павлютса

Во вторник, 23 февраля, министр здравоохранения Даниэль Павлютс обратится с призывом к министру экономики Янису Витенбергсу и министру финансов Янису Рейрсу оказать немедленную помощь косметологам.

Как сообщил министр в Twitter, в пятницу он встретился с представителями индустрии красоты, и президент Ассоциации специалистов индустрии красоты Сабине Улберте откровенно признала, что работа косметологов лицом к лицу с клиентом в условиях пандемии Covid-19 опасна.