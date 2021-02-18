С 1 марта планируется разрешить работу парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра

Окончательное решение по этому вопросу будет принято во вторник, 23 февраля.

Министерство экономики представило правительству концепцию безопасного оказания услуг красоты на основе анализа рисков, проведенного Инспекцией здравоохранения.

Министерство предложило правительству решить, разрешать ли с 1 марта все услуги красоты или только некоторые. Оценив риски и учитывая рекомендации Минздрава, правительство решило, что с 1 марта будут доступны только парикмахеры, маникюр и педикюр, а также сертифицированные специалисты, оказывающие медицинские услуги красоты.

Начав обсуждение, премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что проблема индустрии красоты является эмоциональной, но необходимо найти ей практическое решение.

В свою очередь, министр экономики Янис Витенбергс сказал, что предлагается не "открыть или облегчить" работу индустрии красоты, а легализовать ее.

"Все мы слышали, что люди получают услуги парикмахера на кухнях и в гостиных. Давайте перестанем обманывать себя и решим эту проблему", - призвал Витенбергс.

Министр обороны Артис Пабрикс признал, что в условиях продолжающейся пандемии Covid-19 люди будут испытывать растущую потребность в услугах этого типа, чтобы "они могли функционировать".

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс также указал на проблему нелегальной работы индустрии красоты без эпидемиологических ограничений, что только увеличивает теневую экономику.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложил определить, какие из услуг красоты удовлетворяют основные потребности людей, которые нельзя откладывать надолго. Об открытии остальных услуг правительство примет решение позже.

Юрий Перевощиков, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, признал, что Минэкономики подготовило "очень хороший документ", что, однако, не означает, что оказываемые услуги будут эпидемиологически безопасными.

Эпидемиолог подчеркнул, что для любого поставщика услуг важно соблюдать все требования безопасности, но его опыт показывает, что меры эпидемиологической безопасности не соблюдаются и даже высмеиваются.

Формулируя решение правительства, премьер-министр признал, что народ устал от ограничений, кроме того, Covid-19 так скоро не исчезнет, поэтому Кариньш призвал научиться жить в новых условиях и принять решение по предложению Минздрава, предусматривающему разрешить работу отдельных представителей индустрии красоты.

"Минздрав предлагает открывать индустрию красоты немного медленнее.