Латвия завершила отборочный турнир на Евробаскет поражением от Греции
В понедельник, 22 февраля, мужская сборная Латвии по баскетболу завершила отборочный турнир на чемпионат Европы 2022 года.
В понедельник, 22 февраля, мужская сборная Латвии по баскетболу завершила отборочный турнир на чемпионат Европы 2022 года.
В заключительном матче квалификации на Евробаскет-2022 сборная Латвии у себя дома потерпела поражение от команды Греции - 94:97 (23:25, 28:17, 18:17, 13:23, 12:15).
Первое место в группе "Н" заняла Босния и Герцеговина (11 очков), а вторую путёвку на чемпионат Европы завоевала Греция (8 очков). Болгария с двумя победами в шести матчах заняла третье место, а Латвия с одной победой в шести матчах заняла последнее, четвёртое место в группе.
Напомним, сборная Латвии лишилась шансов на попадание на чемпионат Европы, уступив в предыдущем матче команде Болгарии. Таким образом, латвийские баскетболисты впервые с 1999 года не выступят на первенстве континента.
Чемпионат Европы по баскетболу должен был пройти в сентябре 2021 года в Чехии, Грузии, Италии и Германии, однако в апреле 2020 года ФИБА объявила о переносе турнира на 2022 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Сборная Латвии с 1992 года 11 раз отбиралась в финальную стадию чемпионата Европы, а лучший свой результат показала в 2017 году, когда заняла пятое место.