Латвия завершила отборочный турнир на Евробаскет поражением от Греции

В заключительном матче квалификации на Евробаскет-2022 сборная Латвии у себя дома потерпела поражение от команды Греции - 94:97 (23:25, 28:17, 18:17, 13:23, 12:15).

Первое место в группе "Н" заняла Босния и Герцеговина (11 очков), а вторую путёвку на чемпионат Европы завоевала Греция (8 очков). Болгария с двумя победами в шести матчах заняла третье место, а Латвия с одной победой в шести матчах заняла последнее, четвёртое место в группе.

Напомним, сборная Латвии лишилась шансов на попадание на чемпионат Европы, уступив в предыдущем матче команде Болгарии. Таким образом, латвийские баскетболисты впервые с 1999 года не выступят на первенстве континента.

Чемпионат Европы по баскетболу должен был пройти в сентябре 2021 года в Чехии, Грузии, Италии и Германии, однако в апреле 2020 года ФИБА объявила о переносе турнира на 2022 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.