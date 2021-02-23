У принца Филиппа обнаружена инфекция, он остается в больнице

"Герцог Эдинбургский остается в клинике имени короля Эдуарда VII, где лечится в связи с инфекцией. Он чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение, но мы ожидаем, что он не будет выписан еще в течение нескольких дней", - сообщил Букингемский дворец.

Как передает телекомпания Sky News, сын Филиппа Эдвард рассказал ее журналистам, что его отец "чувствует себя намного лучше". "Он с нетерпением ждет, когда его выпишут, и это очень хорошо, так что мы держим за него кулаки", сказал Эдвард.

Как утверждали ранее доверенные лица королевской семьи, на прошлой неделе принц Филипп, которому в июне должно исполниться 100 лет, самостоятельно прибыл в частную лондонскую клинику имени короля Эдуарда VII для профилактических процедур. Он сделал это по настоянию лечащего врача, поскольку неважно чувствовал себя в последние дни.

Британцы приносят к клинике им. короля Эдуарда VII пожелания скорейшего выздоровления PA Media

В субботу Филиппа в больнице навестил наследник британского престола принц Чарльз, а в понедельник принц Уильям, внук королевы и второй в очереди на престол, рассказал, что его дедушка "чувствует себя хорошо".

В январе принц Филипп и Елизавета II сделали полагающиеся им по возрасту прививки от коронавируса.

В последнее время некоторые высокопоставленные члены королевской семьи вернулись к выполнению своих официальных функций. Так, в прошлый четверг королева присвоила рыцарское звание одному из своих помощников в ходе частной церемонии в Виндзоре с соблюдением социального дистанцирования.

В декабре 2019 года принц Филипп был госпитализирован в ту же самую больницу также в качестве меры предосторожности для лечения "хронического заболевания". Тогда его выписали накануне Рождества.

С 2017 года принц Филипп отошел от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи, но до этого крайне активно участвовал в жизни страны. Он принял участие в 22 тыс. мероприятий и произнес более 5 тысяч речей.

В 2011 году герцог Эдинбургский был госпитализирован с коронарной недостаточностью, в 2012-м - с инфекцией мочевого пузыря, а в 2013 году перенес диагностическую лапароскопию брюшной полости.