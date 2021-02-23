Amnesty International отказалась считать Навального узником совести

17 января Amnesty International признала Навального узником совести после его задержания в Москве и потребовала немедленно освободить политика. В феврале организация передала в Кремль петицию с требованием освободить Навального, которую подписали 200 тысяч человек из разных стран мира.

Напомним, что Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный и назначил ему три с половиной года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев. В субботу, 20 февраля, Мосгорсуд оставил в силе решение о замене российскому политику Алексею Навальному условного срока по делу Yves Rocher на реальный, но сократил его на полтора месяца. Таким образом, Навальный должен будет провести в колонии чуть более двух с половиной лет.