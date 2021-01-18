Пн, 18.01.2021
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Алар Ирс, заместитель гендиректора Департамента лекарственных средств Эстонии
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Узник совести: стало известно, где Навальный; в мире осудили его задержание

Алексей Навальный ФОТО: SCANPIX

В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный вернулся из Берлина в Москву. Самолет с политиком на борту должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но его посадили в "Шереметьево", а оппозиционера задержали на пограничном контроле. Собрали, что стало известно с тех пор и как на задержание отреагировало мировое сообщество. 

Что стало известно?

Алексея Навального задержали на паспортном контроле, ссылаясь на то, что он объявлен в розыск по делу Yves Rocher. В розыск политика объявили 29 декабря 2020 года. "До решения суда, он будет находиться под стражей", заявили во ФСИН.

"Процедуры, которая позволяла бы задерживать условно осужденных на основании уклонения от контроля, в законодательстве вообще нет, это абсолютно незаконно", - тем временем Русской службе BBC сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Так же по ее информации, политик находится во 2-м отделе полиции Управления МВД России по г.о. Химки. Сотрудники отдела это устно подтвердили, но отказались пустить к Навальному юриста ФБК, сославшись на ночное время, сказала адвокат.

Встречать оппозиционера во Внуково, по разным оценкам, собралось около двух тысяч человек.

По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, 58 человек были задержаны в Москве, еще 9 человек задержали в Санкт-Петербурге.

Реакции в мире

  • Правозащитная организация Amnesty International признала Алексея Навального узником совести 

Организация потребовала немедленно освободить Навального. "Арест Алексея Навального - еще одно доказательство того, что российские власти стремятся заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследовать его утверждения о том, что он был отравлен государственными агентами, действовавшими по приказу высшего руководства", - заявила директор Amnesty International в России Наталья Звягина.

  • Совместное заявление Латвии, Литвы и Эстонии

Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального. Его опубликовал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. 

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения", - написал Ринкевич. Он добавил, что Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против России, если оппозиционера не отпустят в ближайшее время.

  • Госсекретарь США Майк Помпео настаивает на немедленном освобождении

Вашингтон серьезно озабочен арестом Алексея Навального в Москве, заявил в понедельник, 18 января, госсекретарь США Майк Помпео. В своем заявлении он называет задержание политика "последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти". Глава Госдепартамента настаивает на немедленном и безусловном освобождении основателя Фонда борьбы с коррупцией.

  • Соратник Джо Байдена Джейк Салливан также настаивает на освобождении

"Навального следует немедленно освободить, а виновных в ужасающем покушении на его жизнь - привлечь к ответственности. Атаки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, это оскорбление жителей России, которые хотят, чтобы их голоса услышали",- написал Салливан в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Джо Байден после инаугурации назначит Салливана советником по нацбезопасности.

  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель об освобождении

"Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима", - написал в своем Twitter Жозеп Боррель.

  • Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская резко осудила задержание Навального

"Каждый человек имеет право на выбор и на дом. И задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине - дома". По мнению Светланы Тихановской, задержание оппозиционера является "опасным шагом в сторону лишения россиян альтернативы в политике". "Беларусь уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами", - написала она на английском языке на своей странице в соцсети Twitter. "Это не служит интересам российского народа и самой страны", - добавила одна из лидеров белорусской оппозиции.

  •  Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание незаконным

Задержание Алексея Навального незаконно, заявил вечером в воскресенье, 17 января, вице-канцлер Германии Олаф Шольц. "С человеком поступили несправедливо. Было совершено покушение на его жизнь, государство должно было защищать, а не задерживать его", - цитирует Шольца Deutshe Welle со ссылкой на программу медиакомпании Bild "Верные вопросы".

Реакция российских властей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление соратника Джо Байдена Джейка Салливана призвала зарубежных политиков "уважать международное право" и "заняться проблемами в собственной стране".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изданию "Подъем" задержание политика Алексея Навального в московском аэропорту "Шереметьево" словами: "Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе". Песков добавил, что у него последний день отпуска и он не следил за происходящим.

Галерея: Возвращение Алексея Навального в Москву 

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