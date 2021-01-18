Узник совести: стало известно, где Навальный; в мире осудили его задержание

Что стало известно?

Алексея Навального задержали на паспортном контроле, ссылаясь на то, что он объявлен в розыск по делу Yves Rocher. В розыск политика объявили 29 декабря 2020 года. "До решения суда, он будет находиться под стражей", заявили во ФСИН.

"Процедуры, которая позволяла бы задерживать условно осужденных на основании уклонения от контроля, в законодательстве вообще нет, это абсолютно незаконно", - тем временем Русской службе BBC сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Так же по ее информации, политик находится во 2-м отделе полиции Управления МВД России по г.о. Химки. Сотрудники отдела это устно подтвердили, но отказались пустить к Навальному юриста ФБК, сославшись на ночное время, сказала адвокат.

Навальный находится во 2 отделе УВД Химки: проспект Мира 23А. Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске. pic.twitter.com/6eX1GIBwfz — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) January 17, 2021

Встречать оппозиционера во Внуково, по разным оценкам, собралось около двух тысяч человек.

По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, 58 человек были задержаны в Москве, еще 9 человек задержали в Санкт-Петербурге.

Реакции в мире

Правозащитная организация Amnesty International признала Алексея Навального узником совести

​Организация потребовала немедленно освободить Навального. "Арест Алексея Навального - еще одно доказательство того, что российские власти стремятся заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследовать его утверждения о том, что он был отравлен государственными агентами, действовавшими по приказу высшего руководства", - заявила директор Amnesty International в России Наталья Звягина.

Совместное заявление Латвии, Литвы и Эстонии

Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального. Его опубликовал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения", - написал Ринкевич. Он добавил, что Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против России, если оппозиционера не отпустят в ближайшее время.

Заявление МИД 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против 🇷🇺 в связи с этой акцией» — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021

Госсекретарь США Майк Помпео настаивает на немедленном освобождении

Вашингтон серьезно озабочен арестом Алексея Навального в Москве, заявил в понедельник, 18 января, госсекретарь США Майк Помпео. В своем заявлении он называет задержание политика "последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти". Глава Госдепартамента настаивает на немедленном и безусловном освобождении основателя Фонда борьбы с коррупцией.