Эстонский город может стать европейской столицей коронавируса

Если посмотреть на относительно число положительных тестов, то есть какова доля положительных тестов, то в Харьюмаа есть волости/города, где по данным прошлой недели картина отличается более чем в четыре с половиной раза.

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, резкий и быстрый рост заражения наблюдается именно в Харьюмаа. "Это также регион с самым большим населением, и обычно он также является ориентиром в формировании будущего всей Эстонии", - добавил Ланно.

В Ляэне-Харьюмаа за последние 14 дней положительный результат был у 8,6 процентов протестированных, а в городе Маарду этот показатель был целых 39,2 процента.

Поэтому титул коронавирусной столицы Эстонии уже можно присвоить Маарду, где показатель заражения на 100 000 жителей составляет 3237, то есть примерно в четыре раза больше, чем средний показатель по Эстонии. 6

Доля инфицированных в Таллинне - средняя по Эстонии (14,3 процента). Однако показатель Ласнамяэ растет - доля положительных тестов на последней неделе составила 21 процент, а неделей ранее - 17 процентов. "В Таллинне широко распространено заражение коронавирусом. Нельзя сказать, что под Таллинном подразумевается только Ласнамяэ", - опровергла глава научного совета Ирья Лутсар утверждение, что только самый крупный район способствует росту заражения в Таллинне.

Показатель заражения в 2000 — не фантастика

В целом на седьмой неделе года в Эстонии добавилось на 22 процента больше зараженных, чем неделей ранее. Таким образом, Эстония уже занимает второе место в Европе по уровню заражения.

По словам Ланно, Департамент здоровья считает уровень заражения менее 500 удовлетворительным, но в настоящее время он составляет более 500 в 11 уездах. "При сохранении таких темпов показатель заражения Эстонии за две-три недели доберется до 2000", - добавил Ланно.

Самый быстрый рост заражения в настоящее время наблюдается в возрастной группе от 10 до 29 лет, больше заражаются представители мужского пола. 6

Также в возрастной группе от 30 до 39 лет инфекция распространяется быстро. Только среди лиц младше 10 и старше 80 количество число коронаположительных снизилось. В последней группе хорошие результаты могли быть достигнуты с помощью вакцины, поскольку заболеваемость врачей также снизилась с начала вакцинации.

Ирья Лутсар объяснила Postimees, что заполняемость центральных больниц Таллинна и Северо-Эстонской региональной больницы на грани возможностей. Поскольку вспышка на данный момент особенно сконцентрирована в Таллинне и Харьюмаа, это вполне логично. "В случае таллиннских больниц следует помнить, что они также принимают пациентов из других мест. Заполнение этих больниц сказывается и на других больницах", - добавила Лутсар. По словам Ланно, положение больниц в Харьюмаа очень тяжелое.