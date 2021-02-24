Ср, 24.02.2021
Достичь коллективного иммунитета, когда 70% населения привито от Covid-19, до середины года нет шансов. Эта цель более реальна к концу лета - в августе или сентябре. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Эстонский город может стать европейской столицей коронавируса

К сожалению, пока не видно признаков замедления распространения коронавируса в Эстонии. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В Маарду в течение последних двух недель положительный тест на коронавирус был почти у 500 человек. Для города с населением 15 000 человек такой высокий показатель является исключительным, пишет Rus.Postimees.

Если посмотреть на относительно число положительных тестов, то есть какова доля положительных тестов, то в Харьюмаа есть волости/города, где по данным прошлой недели картина отличается более чем в четыре с половиной раза.

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, резкий и быстрый рост заражения наблюдается именно в Харьюмаа. "Это также регион с самым большим населением, и обычно он также является ориентиром в формировании будущего всей Эстонии", - добавил Ланно.

В Ляэне-Харьюмаа за последние 14 дней положительный результат был у 8,6 процентов протестированных, а в городе Маарду этот показатель был целых 39,2 процента.

Поэтому титул коронавирусной столицы Эстонии уже можно присвоить Маарду, где показатель заражения на 100 000 жителей составляет 3237, то есть примерно в четыре раза больше, чем средний показатель по Эстонии.

Доля инфицированных в Таллинне - средняя по Эстонии (14,3 процента). Однако показатель Ласнамяэ растет - доля положительных тестов на последней неделе составила 21 процент, а неделей ранее - 17 процентов. "В Таллинне широко распространено заражение коронавирусом. Нельзя сказать, что под Таллинном подразумевается только Ласнамяэ", - опровергла глава научного совета Ирья Лутсар утверждение, что только самый крупный район способствует росту заражения в Таллинне.

Показатель заражения в 2000 — не фантастика

В целом на седьмой неделе года в Эстонии добавилось на 22 процента больше зараженных, чем неделей ранее. Таким образом, Эстония уже занимает второе место в Европе по уровню заражения.

По словам Ланно, Департамент здоровья считает уровень заражения менее 500 удовлетворительным, но в настоящее время он составляет более 500 в 11 уездах. "При сохранении таких темпов показатель заражения Эстонии за две-три недели доберется до 2000", - добавил Ланно.

Самый быстрый рост заражения в настоящее время наблюдается в возрастной группе от 10 до 29 лет, больше заражаются представители мужского пола.

Также в возрастной группе от 30 до 39 лет инфекция распространяется быстро. Только среди лиц младше 10 и старше 80 количество число коронаположительных снизилось. В последней группе хорошие результаты могли быть достигнуты с помощью вакцины, поскольку заболеваемость врачей также снизилась с начала вакцинации.

Ирья Лутсар объяснила Postimees, что заполняемость центральных больниц Таллинна и Северо-Эстонской региональной больницы на грани возможностей. Поскольку вспышка на данный момент особенно сконцентрирована в Таллинне и Харьюмаа, это вполне логично. "В случае таллиннских больниц следует помнить, что они также принимают пациентов из других мест. Заполнение этих больниц сказывается и на других больницах", - добавила Лутсар. По словам Ланно, положение больниц в Харьюмаа очень тяжелое.

Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) подчеркнул, что сейчас ситуация в Эстонии более критическая, чем когда-либо. "Число людей, нуждающихся в стационарном лечении, растет. Наша цель - обеспечить плановое лечение в период кризиса, но понятно, что система здравоохранения имеет свои пределы", - отметил министр.

Исследование: ограничениям следуют все хуже и хуже

Исследование поведения, которое было проведено в ходе мониторингового исследования Тартуского университета, показывает, что чем больше времени проходит, тем слабее становится желание людей соблюдать ограничения. Несмотря на то, что носят маски и моют руки, осознание того, что нужно избегать встреч и соблюдать безопасную дистанцию, постепенно снижается, особенно среди молодых людей.

Участие в небольших мероприятиях и посещениях ресторанов также увеличилось как среди молодежи, так и среди людей в возрасте 40–64 лет. Почти треть из тех, кто имел возможный контакт или близкий контакт с зараженным, не меняют своего поведения.

Учитывая, что почти 60 процентов тех, у кого положительный результат теста, не имеют каких-либо заметных симптомов заболевания, несоблюдение правил создает очень благоприятные условия для дальнейшего распространения вируса. Серьезность ситуации усугубляет тот факт, что мониторинговое исследование отражает только уровень инфицирования взрослого населения. Однако данные Департамента здоровья указывают на значительную долю инфицированных среди детей школьного возраста.

По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Кальда, к существующим ограничениям следует относиться серьезно. "Соблюдение всех правил чрезвычайно важно для защиты групп риска и поддержания работоспособности больничной сети. Пока мы видим из-за коронавируса каждый день увеличение числа госпитализаций - в том числе людей, нуждающихся в интенсивной терапии, - и пока доля вакцинированных людей из группы риска все еще мала, для сдерживания распространение вируса крайне необходимы все меры предосторожности", - подчеркнула Кальда.

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