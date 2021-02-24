В Эстонии за сутки зарегистрировано 1069 новых случаев Covid-19, в Литве - 631

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5926 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1069 тестов (18%), скончались четыре человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 814,99 случаев на 100 000 населения, а доля первичных позитивных результатов - 13,6%.

В больницах Эстонии находятся 478 пациентов с коронавирусом.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтвержден 631 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 247 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 195 481 случай Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3200 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 6231 смерть.