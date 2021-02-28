На латвийский рынок выходит новая компания по доставке

"Выходя на латвийский рынок, мы заявили о себе как о компании, которая предлагает инновационное решение для доставки, бросая вызов традиционным поставщикам в рамках популярных сегодня доставок последней мили или городской логистики. В отличие от крупнейших поставщиков, которые обрабатывают посылки в логистических центрах за городом, мы остаемся в черте города, в так называемых Urban Hubs, расположенных в самых густонаселенных районах Риги. Таким образом мы обеспечиваем то, что товары будут находиться всего в нескольких километрах от покупателей", - подчеркнул Норейка.