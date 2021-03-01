В Латвии выросла средняя брутто-зарплата

В частном секторе средняя брутто-зарплата выросла на 6,7% до 1138 евро, в общественном секторе - на 4,9% до 1156 евро.

В общем правительственном секторе, в который входят государственные и муниципальные учреждения и предприятия, средняя брутто-зарплата составила 1194 евро, что на 6,3% больше, чем в 2019 году.

В то же время средняя нетто-зарплата в прошлом году составила 841 евро, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

Реальный прирост нетто-зарплаты, принимая во внимание рост потребительских цен, составил 5,9%.

Медиана брутто-зарплаты в 2020 году составила 893 евро, что на 7,3% больше, чем годом ранее. Медиана нетто-зарплаты составила 664 евро, увеличившись за год на 5,9%.

Как отмечает CSP, на изменение средней зарплаты влияет не только увеличение или уменьшение зарплат работников, но и структурные изменения на рынке труда - число открывшихся и закрывшихся за год предприятий, изменение числа работников и их нагрузки.

Из-за связанного с пандемией Covid-19 кризиса в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество занятого населения Латвии в пересчете на полные ставки уменьшилось на 29,3 тыс. или 3,9%. На это повлияли увольнения, сокращение рабочей нагрузки и уменьшение количества работающих на полную ставку при выплате пособий по простою. Сокращение наблюдалось во всех секторах, кроме услуг информации и коммуникации, недвижимости, здравоохранения и социального ухода, где наблюдался рост.

Самая низкая средняя заработная плата в 2020 году была в секторе размещения туристов и общественного питания (726 евро), где она снизилась на 5,3%, в секторе образования (913 евро), искусства, развлечений и отдыха (931 евро), а также в секторе прочих услуг, который включает деятельность общественных, политических и других организаций, ремонт предметов, химчистки, парикмахерские, косметические, похоронные и другие услуги (935 евро).

В сфере транспорта и складского хранения средняя заработная плата за год снизилась на 0,3% - до 1068 евро.

Наибольший рост среднемесячная брутто-зарплата в 2020 году по сравнению с 2019 годом показала в Рижском районе - на 7,8%, а наименьший отмечен в Курземе - 5,3% и Латгале - 5,5%. В Риге и остальных регионах средний рост зарплаты за год составил около 6%. Самая высокая средняя зарплата до уплаты налогов при работе на полную ставку была в Риге - 1276 евро, самая низкая - в Латгале, где она составила 793 евро, что на 38% меньше, чем в столице.

Брутто-зарплата за час работы в 2020 году составила 7,97 евро, что на 6,7% больше, чем в 2019 году.