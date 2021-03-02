Савицкис о будущем "Динамо": "Надеюсь на хорошие результаты. Сомневаюсь, что они могут быть ещё хуже"

Напомним, рижское "Динамо" завершило сезон-2020/2021 регулярного чемпионата КХЛ домашним поражением от хабаровского "Амура" (2:3 ОТ).

Савицкис отметил, что уже на этой неделе запланирована встреча совета клуба, где и будут решаться многие вопросы.

"Заседание совета планируется через несколько дней. Понятно, что собрание будет долгим, потому что будем рассматривать многие вопросы", - отметил Савицкис.

Для рижского "Динамо" это был 13-й сезон в КХЛ, но Савицкис выразил уверенность, что точно будет и 14-й, и многие другие. "Команда точно будет и, я надеюсь, гораздо лучше. Надеемся также на хорошие результаты, потому что сомневаюсь, что они могут быть ещё хуже".

Ожидаемое межсезонье обещает стать более продуктивным, чем это было год назад. Представители клуба начнут искать финансирование на новый сезон уже в начале марта.

"Постараемся как можно быстрее найти финансирование, чтобы укомплектовать команду и начать тренировки. Хотим сделать это своевременно, чтобы у нас была сыгранная команда. Также постараемся договориться о проверочных матчах", - поделился планами Савицкис. 2

Председатель совета клуба не смог ответить на вопрос относительно будущего главного тренера Петериса Скудры. Этот вопрос будет решаться на собрании совета.

Петерис Скудра ФОТО: KASPARS VOLONTS / DINAMO RIGA

Ранее издание Diena сообщало, что в следующем сезоне в команду может вернуться Джей Си Липон - один из лидеров "Динамо" в минувшем сезоне. Напомним, канадец незадолго до окончания сезона покинул рижский клуб и перебрался в чемпионат Швеции.

На последней пресс-конференции Скудра рассказал, что в первой части сезона Липон не показывал достаточно хороший уровень, но хотел продолжать выступления в КХЛ. Именно поэтому канадец согласился перезаключить договор с "Динамо" на других условиях. По словам тренера, немногие легионеры были бы готовы на такой шаг.

Юрис Савицкис не скрывает, что Липон - не единственный, кто выразил желание в следующем сезоне представлять "Динамо". Среди таких хоккеистов есть как легионеры, так и местные игроки. Правда, функционер не стал называть конкретные фамилии. Савицкис добавил, что новые контракты местные хоккеисты смогут заработать при хорошем выступлении на ЧМ-2021 в Риге.