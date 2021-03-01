Рижское "Динамо" расторгло контракты сразу с тремя хоккеистами

Напомним, рижское "Динамо" завершило сезон-2020/2021 регулярного чемпионата КХЛ домашним поражением от хабаровского "Амура" (2:3 ОТ).

26-летний российский вратарь Иван Налимов после завершения сезона принял решение продолжить карьеру в Северной Америке. В составе рижан вратарь провёл 14 матчей регулярного чемпионата, в которых пропустил 46 голов.

Также "Динамо" покинул 25-летний финский защитник Тони Сунд, который продолжит карьеру в Швейцарии. Сунд в составе рижан выходил на лёд в 34 встречах и набрал 11 (0+11) очков.

Наконец, клуб расторг контракт с защитником Мэтью Майоне. На его счету 41 матч в "регулярке" и 15 (4+11) очков. Пока неизвестно, где продолжит карьеру 30-летний канадец.