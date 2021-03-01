Рижское "Динамо" расторгло контракты сразу с тремя хоккеистами
Защитники Мэтью Майоне и Тони Сунд, а также вратарь Иван Налимов покинули рижское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба латвийского клуба.
Защитники Мэтью Майоне и Тони Сунд, а также вратарь Иван Налимов покинули рижское "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба латвийского клуба.
Напомним, рижское "Динамо" завершило сезон-2020/2021 регулярного чемпионата КХЛ домашним поражением от хабаровского "Амура" (2:3 ОТ).
26-летний российский вратарь Иван Налимов после завершения сезона принял решение продолжить карьеру в Северной Америке. В составе рижан вратарь провёл 14 матчей регулярного чемпионата, в которых пропустил 46 голов.
Также "Динамо" покинул 25-летний финский защитник Тони Сунд, который продолжит карьеру в Швейцарии. Сунд в составе рижан выходил на лёд в 34 встречах и набрал 11 (0+11) очков.
Наконец, клуб расторг контракт с защитником Мэтью Майоне. На его счету 41 матч в "регулярке" и 15 (4+11) очков. Пока неизвестно, где продолжит карьеру 30-летний канадец.
Рижское "Динамо" с 27 очками в 59 матчах завершило сезон на последнем месте среди 11 команд Западной конференции и последнем месте во всём чемпионате КХЛ. Таким образом, рижане в седьмой раз подряд не смогли попасть в плей-офф КХЛ.