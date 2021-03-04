Чт, 4.03.2021
Люди в трудовых коллективах чувствуют себя в безопасности, потому что есть "пузырь", но при этом они забывают, что после работы люди идут домой, в магазины и тогда, даже не чувствуя этого, могут заболеть и заразить других. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Полицейские и пограничники получат доплату за работу во время Covid-19. На это уйдет больше миллиона евро

Полиция. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Правительство сегодня, 4 марта, поддержало выделение 1 141 291 евро Министерству внутренних дел на выплату доплат полицейским и пограничникам за работу во время Covid-19.

Средства будут взяты из бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства. Доплаты предусмотрены за январь.

783 325 евро получит Государственная полиция, 18 372 евро - колледж Госполиции, 333 963 - Государственная пограничная охраны, и 5631 евро - колледж Государственной пограничной службы.

Как и в 2020 году, доплата составляет 75% от почасовой ставки за каждый час. 

Сотрудники полиции и пограничники сталкиваются с повышенным риском заражения при прямом контакте с людьми, а также в результате насилия и агрессии со стороны населения.

При этом было поддержано предложение МВД о доплате за ночную работу во время комендантского часа. 

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