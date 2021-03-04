Полицейские и пограничники получат доплату за работу во время Covid-19. На это уйдет больше миллиона евро

Средства будут взяты из бюджетной программы на непредвиденные обстоятельства. Доплаты предусмотрены за январь.

783 325 евро получит Государственная полиция, 18 372 евро - колледж Госполиции, 333 963 - Государственная пограничная охраны, и 5631 евро - колледж Государственной пограничной службы.

Как и в 2020 году, доплата составляет 75% от почасовой ставки за каждый час.

Сотрудники полиции и пограничники сталкиваются с повышенным риском заражения при прямом контакте с людьми, а также в результате насилия и агрессии со стороны населения.