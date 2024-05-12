В 2011 году команда шведских исследователей натолкнулась в Балтийском море на что-то очень необычное - вместо затонувшего корабля они наткнулись на конусовидный предмет, который был больше похож не на остов, а на хорошо известный космический корабль из фильма "Звездные войны". Последовало множество теорий, спекуляций догадок, но каковы официальные ответы?

Исследователи в Балтийском море между берегами Швеции и Финляндии отправились в экспедицию, чтобы найти остов затонувшего сто лет назад судна, однако заметили таинственный объект.

Лежащий на глубине примерно 80-100 метров объект был обнаружен при помощи гидролокационных сканеров случайно. Рядом с ним было видно что-то похожее на тормозной след. Не нужно было ждать долго, чтобы люди бросились называть обнаруженный объект НЛО.