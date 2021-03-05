НХЛ оштрафовала Овечкина за удар соперника в пах
Российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина наказали за грубое нарушение правил во время выездного матча против "Бостон Брюинз".
Российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина наказали за грубое нарушение правил во время выездного матча против "Бостон Брюинз".
Напомним, "Вашингтон" в послематчевой серии буллитов оказался сильнее "Бостона" и одержал победу со счётом 2:1.
В одном из игровых эпизодов 23-летний форвард "Бостона" Трент Фредерик толкнул Овечкина с такой силой, что россиянин влетел в борт. Конфликт продолжался весь третий период, и в конце матча терпение Овечкина лопнуло и он неожиданно ударил соперника клюшкой между ног.
За это нарушение НХЛ оштрафовала 35-летнего россиянина на 5 тысяч долларов - это максимальный размер штрафа для подобных нарушений. Деньги, которые перечислит Овечкин, будут направлены в Фонд экстренной помощи хоккеистам лиги.
Александр Овечкин в текущем сезоне провёл 18 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков. Его "Вашингтон" с 30 очками в 22 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона.