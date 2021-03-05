Пт, 5.03.2021
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НХЛ оштрафовала Овечкина за удар соперника в пах

Александр Овечкин ФОТО: AFP/SCANPIX

Российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина наказали за грубое нарушение правил во время выездного матча против "Бостон Брюинз".

Напомним, "Вашингтон" в послематчевой серии буллитов оказался сильнее "Бостона" и одержал победу со счётом 2:1.

В одном из игровых эпизодов 23-летний форвард "Бостона" Трент Фредерик толкнул Овечкина с такой силой, что россиянин влетел в борт. Конфликт продолжался весь третий период, и в конце матча терпение Овечкина лопнуло и он неожиданно ударил соперника клюшкой между ног.

За это нарушение НХЛ оштрафовала 35-летнего россиянина на 5 тысяч долларов - это максимальный размер штрафа для подобных нарушений. Деньги, которые перечислит Овечкин, будут направлены в Фонд экстренной помощи хоккеистам лиги.

Александр Овечкин в текущем сезоне провёл 18 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков. Его "Вашингтон" с 30 очками в 22 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона.

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