Будет ли в Латвии скелетон после ухода братьев Дукурсов?
Гостем подкаста портала TVNET Čempionu brokastis стал тренер латвийской юниорской команды по скелетону Гинтс Дзерве.
Гостем подкаста портала TVNET Čempionu brokastis стал тренер латвийской юниорской команды по скелетону Гинтс Дзерве.
На протяжении долгих лет латвийский скелетон ассоциируется с братьями Мартином и Томасом Дукурсами, которые, скорее всего, завершат свою профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Отец и тренер братьев Дайнис Дукурс заявил, что он планирует создать академию юных скелетонистов, но уже достаточно давно с юниорами сборной Латвии работает Гинтс Дзерве, который погрузился в этот вид спорта после Олимпиады-2010 в Ванкувере.
Одной из воспитанниц Дзерве является 23-летния Эндия Терауда, которая в этом сезоне дебютировала на Кубке мира. На первом этапе в Сигулде спортсменка неожиданно завоевала бронзу, что стало приятным сюрпризом для тренера.
В конце сезона на чемпионате Европы до 20 лет Элвис Вейнбергс и Валтс Смилга по сумме двух заездов показали идентичный результат и оба завоевали бронзовую медаль. В общем зачёте юниоров (U-23) они делят между собой 13-е место.
До этого в Санкт-Морице на чемпионате мира (U-20) 18-летний Вейнбергс завоевал серебро, уступив лишь немцу Лукасу Нидеггеру. Правда, в этих соревнованиях принимали участие всего 10 спортсменов.
"Очень радует успех Эндии. Это первая в истории медаль для Латвии в женском скелетоне. Честно скажу - не ожидал. Я готовил для неё сани, но у меня родился сын и работа задержалась на неделю. Кое-как успели доделать сани, и она на них спустилась около 10 раз - этого мало, чтобы привыкнуть", - рассказал Дзерве.
"Элвис обрадовал в Санкт-Морице, где уступил лишь Нидеггеру. Затем, конечно, обрадовала бронза Элвиса и Валтса в Иглсе. После первого заезда стало понятно, что у одного из них будет бронза. Во втором заезде парни обменялись любезностями - Элвис обогнал Валтса, а Валтс был быстрее во время разбега. Когда я увидел идентичное время, я как тренер был очень счастлив".
Дзерве на своём земельном участке, где потихоньку идёт строительство дома, четыре года назад построил эстакаду, где в тёплое время года латвийские юниоры могут тренировать стартовый разбег.
"Так как поверхность земли пришлось выравнивать, мне в голову пришла мысль - эй, если мне так и так придётся платить за бульдозер, так почему бы не сделать определённый рельеф, который необходим для эстакады", - смеясь рассказал Дзерве.
Больше всего эта эстакада подходит для начинающих скелетонистов, чтобы попробовать перед выходом на лёд, как бежать под уклоном и толкать сани. Желательно, чтобы эстакада была подлиннее, потому что у парней бывают проблемы с торможением.
В других странах спортсмены тренируют стартовый разбег на специальных эстакадах. Дзерве вспоминает, как российские спортсмены интересовались, могут ли они приехать потренироваться в Латвию, не подозревая, какие здесь условия.
"Российские спортсмены спрашивали, могут ли ко мне приехать. Я ответил, что никому и никогда ни в чём не отказывал, но, парни, вам нужно понять, что это посреди леса. Мы два года назад в качестве бонуса установили скамейку, чтобы можно было сесть и переобуться".
Дзерве выразил надежду, что Терауда попадёт на Олимпиаду в Пекине в 2022 году. В свою очередь, через пять лет, когда Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, цель отправиться с тремя спортсменами из Латвии - двумя мужчинами и одной женщиной.
"Не буду увиливать. Очень надеюсь и жду, что в Пекине увидим Эндию Терауду. У неё хорошие шансы отобраться на Олимпиаду. Другим молодым будет гораздо сложнее", - считает Дзерве.
Слушайте подкаст Čempionu brokastis #34: