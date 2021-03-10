Будет ли в Латвии скелетон после ухода братьев Дукурсов?

На протяжении долгих лет латвийский скелетон ассоциируется с братьями Мартином и Томасом Дукурсами, которые, скорее всего, завершат свою профессиональную карьеру после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Отец и тренер братьев Дайнис Дукурс заявил, что он планирует создать академию юных скелетонистов, но уже достаточно давно с юниорами сборной Латвии работает Гинтс Дзерве, который погрузился в этот вид спорта после Олимпиады-2010 в Ванкувере.

Одной из воспитанниц Дзерве является 23-летния Эндия Терауда, которая в этом сезоне дебютировала на Кубке мира. На первом этапе в Сигулде спортсменка неожиданно завоевала бронзу, что стало приятным сюрпризом для тренера.

В конце сезона на чемпионате Европы до 20 лет Элвис Вейнбергс и Валтс Смилга по сумме двух заездов показали идентичный результат и оба завоевали бронзовую медаль. В общем зачёте юниоров (U-23) они делят между собой 13-е место.

До этого в Санкт-Морице на чемпионате мира (U-20) 18-летний Вейнбергс завоевал серебро, уступив лишь немцу Лукасу Нидеггеру. Правда, в этих соревнованиях принимали участие всего 10 спортсменов.

"Очень радует успех Эндии. Это первая в истории медаль для Латвии в женском скелетоне. Честно скажу - не ожидал. Я готовил для неё сани, но у меня родился сын и работа задержалась на неделю. Кое-как успели доделать сани, и она на них спустилась около 10 раз - этого мало, чтобы привыкнуть", - рассказал Дзерве.

"Элвис обрадовал в Санкт-Морице, где уступил лишь Нидеггеру. Затем, конечно, обрадовала бронза Элвиса и Валтса в Иглсе. После первого заезда стало понятно, что у одного из них будет бронза. Во втором заезде парни обменялись любезностями - Элвис обогнал Валтса, а Валтс был быстрее во время разбега. Когда я увидел идентичное время, я как тренер был очень счастлив".

ФОТО: Mikus Kļaviņš (skeleton.lv)

Дзерве на своём земельном участке, где потихоньку идёт строительство дома, четыре года назад построил эстакаду, где в тёплое время года латвийские юниоры могут тренировать стартовый разбег.

"Так как поверхность земли пришлось выравнивать, мне в голову пришла мысль - эй, если мне так и так придётся платить за бульдозер, так почему бы не сделать определённый рельеф, который необходим для эстакады", - смеясь рассказал Дзерве.

Больше всего эта эстакада подходит для начинающих скелетонистов, чтобы попробовать перед выходом на лёд, как бежать под уклоном и толкать сани. Желательно, чтобы эстакада была подлиннее, потому что у парней бывают проблемы с торможением.

"За эстакадой у меня обрыв над рекой. Несколько раз скелетон улетал в лес. Эстакада немного коротковата, не хватает участка земли", - с улыбкой рассказал тренер.

В других странах спортсмены тренируют стартовый разбег на специальных эстакадах. Дзерве вспоминает, как российские спортсмены интересовались, могут ли они приехать потренироваться в Латвию, не подозревая, какие здесь условия.

"Российские спортсмены спрашивали, могут ли ко мне приехать. Я ответил, что никому и никогда ни в чём не отказывал, но, парни, вам нужно понять, что это посреди леса. Мы два года назад в качестве бонуса установили скамейку, чтобы можно было сесть и переобуться".

Дзерве выразил надежду, что Терауда попадёт на Олимпиаду в Пекине в 2022 году. В свою очередь, через пять лет, когда Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, цель отправиться с тремя спортсменами из Латвии - двумя мужчинами и одной женщиной.

"Не буду увиливать. Очень надеюсь и жду, что в Пекине увидим Эндию Терауду. У неё хорошие шансы отобраться на Олимпиаду. Другим молодым будет гораздо сложнее", - считает Дзерве.

"Идеально было бы в 2026 году отправиться на Олимпиаду с двумя мужчинами и как минимум одной женщиной", - считает тренер.